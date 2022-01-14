15 tatil ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

YARIYIL TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapatılma ihtimaline ve sömestr tatili tarihinin değişip değişmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor." dedi.