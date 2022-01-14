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    • Eğitim
    • 14.01.2022 07:58
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    • 14.01.2022 08:00
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    15 tatil ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

    Yeni yılın ilk ayının ilk günlerinden bu yana milyonlarca öğrenci okulların yarıyıl tatiline gireceği tarihi öğrenmek üzere araştırmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvim merak ediliyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? İşte merak edilen kapsamlı bilgiler...

    15 tatil ne zaman başlıyor?

    Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde milyonlarca öğrenci karnelerin ne zaman verileceğinin yanı sıra yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını öğrenmek üzere araştırmalarını artırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan takvime göre okulların açılıp kapanacağı tarihler belli olmuştu. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? İşte bilgiler...

    15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

    Tüm öğrencilerinin merakla araştırdığı 15 günlük yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

    2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

    Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

    Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

        YARIYIL TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapatılma ihtimaline ve sömestr tatili tarihinin değişip değişmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor." dedi.
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        Haberler Eğitim 15 tatil ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
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