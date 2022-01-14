15 tatil (yarıyıl) uzatıldı mı? Nisan ara tatili öne mi alındı? İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman tatile girecek?

15 TATİL İLE NİSAN ARA TATİLİ BİRLEŞTİRECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sömestr tatiliyle ilgili önemli açıklamada bulunan Bakan Özer "Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor. 850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf...

Biz on binleri gördük Omicron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler.

Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz." diye konuştu.