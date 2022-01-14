15 tatil (yarıyıl) uzatıldı mı? Nisan ara tatili öne mi alındı? İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman tatile girecek?

2022 yılında koronavirüste yeni varyantın ortaya çıkması nedeniyle okulların kapanıp kapanmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimde ısrarcı olduklarını dile getirdi. Özer okullar kapatılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Yüz yüze eğitim son sürat devam ederken ocak ayında olduğumuz şu günlerde öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini araştırmaya koyuldu. Bir yandan da 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddiası gündeme geldi. Peki İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman tatile girecek? 15 tatil (yarıyıl) uzatıldı mı? Nisan ara tatili öne mi alındı?
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN SÖMESTR TATİLİNE GİRECEK?
17 milyonu aşkın öğrenci Ocak ayında yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı tatil takvimini yayınladı. Takvime göre yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Nisan ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
15 TATİL İLE NİSAN ARA TATİLİ BİRLEŞTİRECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sömestr tatiliyle ilgili önemli açıklamada bulunan Bakan Özer "Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor. 850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf...
Biz on binleri gördük Omicron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler.
Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz." diye konuştu.