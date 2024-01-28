MEB’den akşam üstü kararı! 15 tatilin bitmesine 1 hafta kala duyuruldu! Anaokulu, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Öğrencileri ilgilendiren diğer bir konu ise bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatil. Bu tatil, 8 ile 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Eğitim-öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak.
MEB'in 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre:
Okulların açılması: 11 Eylül 2023
Birinci ara tatil: 14-17 Kasım 2023
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak-2 Şubat 2024
İkinci ara tatil: 8-12 Nisan 2024
Okulların kapanması: 14 Haziran 2024
Bu açıklamalar, 15 tatilin uzayacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Öğrenciler, planladıkları gibi 5 Şubat'ta okullarına dönecekler.