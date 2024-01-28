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MEB'den akşam üstü kararı! 15 tatilin bitmesine 1 hafta kala duyuruldu! Anaokulu, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Sömestr tatiline giriş yapan öğrenciler, 15 tatil olarak bilinen aranın ardından ikinci dönemin başlangıç tarihini merak ediyor. Sosyal medyada dolaşan "15 tatil uzayacak" iddiaları gündemi meşgul etse de, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalar konu hakkında soru işaretlerini giderdi.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 14:54 Güncelleme 28 Ocak 2024, 14:54
MEB’den akşam üstü kararı! 15 tatilin bitmesine 1 hafta kala duyuruldu! Anaokulu, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Türkiye genelinde 19 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler, sömestr tatiline giriş yaparak iki haftalık bir dinlenme sürecine girdi. Ancak son günlerde birtakım mecralarda dolaşıma giren "sömestr tatili uzatılacak" iddiaları, öğrenciler ve veliler arasında merak uyandırdı.

Son günlerde gündemi meşgul eden "15 tatil uzayacak" iddialarıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, normal şartlarda MEB takvimi doğrultusunda okulların ikinci dönemi 5 Şubat'ta başlayacak.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karnelerini aldıktan sonra, iki haftalık aranın ardından ikinci döneme başlayacaklar. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte 5 Şubat 2024 tarihinde okulların kapıları açılacak.

Öğrencileri ilgilendiren diğer bir konu ise bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatil. Bu tatil, 8 ile 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Eğitim-öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak.

MEB'in 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre:

Okulların açılması: 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil: 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili: 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil: 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması: 14 Haziran 2024

Bu açıklamalar, 15 tatilin uzayacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Öğrenciler, planladıkları gibi 5 Şubat'ta okullarına dönecekler.

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