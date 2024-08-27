SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle 1. sınıf ve 5. sınıf Öğrenci kayıtlarını e-Okul üzerinden otomatik olarak yapacak ve bakanlığın elektronik sistemi üzerinden sınıflar belirlenecek.
1. VE 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.
Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Veliler ve öğrenciler, belirtilen tarihlerde sisteme giriş yaparak şube ve öğretmen bilgilerine ulaşabilecek.
SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
SINIF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Valiliklere gönderilen yazıda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.