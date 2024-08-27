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MEB sınıf belirleme kura sonuçları 2024! e-Okul 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçlarına nereden bakılır? İsim isim liste

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. Okul heyecanının sardığı şu günlerde velileri ve öğrencileri bir başka heyecan daha sarıyor. Bu yıl ilk kez uygulanacak sistemle ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şube ve öğretmenleri kura yoluyla belirlenecek.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 20:44 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 20:44
MEB sınıf belirleme kura sonuçları 2024! e-Okul 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçlarına nereden bakılır? İsim isim liste

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2024-2025 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, öğrenci ve velileri heyecan sardı. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan sistemle, 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin hangi şubede ve hangi öğretmenin sınıfında okuyacağı kura yoluyla belirleniyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, kura çekimleri sonuçlandı mı ve sınıflar ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

1. SINIF VE 5. SINIF BELİRLEME KURASI YAPILACAK!

Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

MEB tarafından konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

SINIF BELİRLEME KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle 1. sınıf ve 5. sınıf Öğrenci kayıtlarını e-Okul üzerinden otomatik olarak yapacak ve bakanlığın elektronik sistemi üzerinden sınıflar belirlenecek.

1. VE 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Veliler ve öğrenciler, belirtilen tarihlerde sisteme giriş yaparak şube ve öğretmen bilgilerine ulaşabilecek.

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!


SINIF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Valiliklere gönderilen yazıda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

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