PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU EKRANI! 2024 2025 Eğitim Öğretim Kırtasiye Yardımı başvuru şartları nedir?

Eğitim yılı yaklaşırken ailelerin gündeminde öne çıkan konulardan biri, çocuklar için kırtasiye yardımı başvurularıdır. 2024-2025 eğitim-öğretim sezonunun 9 Eylül'de start almasıyla birlikte, pek çok veli bu sürece dair bilgileri araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, kırtasiye alışverişi yapacak vatandaşlar, çocuklarının eğitim giderlerini desteklemek amacıyla devlet tarafından sağlanan yardımlara başvurabilirler. Peki, bu süreç nasıl işler ve kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman yapılır?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 08:23 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 08:26
E-DEVLET KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU EKRANI! 2024 2025 Eğitim Öğretim Kırtasiye Yardımı başvuru şartları nedir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Her eğitim döneminde, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için gerekli okul malzemelerini temin etmelerine yardımcı olmak amacıyla kırtasiye yardımı sağlanmaktadır. e-Devlet portalı üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifre kullanarak gerçekleştirilen başvuru işlemleri, belirlenen tarihler arasında topluca işlem görür. İşte, başvuru sürecine dair önemli bilgiler:

Kırtasiye Yardımı Ne Zaman?

Kırtasiye yardımı başvurusu, özellikle eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, veliler tarafından sıkça sorulan sorulardan biridir. Yıl içerisinde, YÖK ve MEB sistemleri üzerinden öğrencilerin öğrenim durumu ve seviyesi belirlenerek, yardım hak sahiplerine ödemeler yapılır. Kırtasiye yardımı, genellikle 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında ödenmekte ve başvurular yine e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

Kırtasiye Yardımı Şartları

Bu yardım, öğrenimine devam eden öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamak amacıyla sunulur. Aşağıdaki şartları taşıyanlar, kırtasiye yardımından faydalanabilir:

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

İç güvenlik veya terörle mücadele kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık almakta olan erbaş ve erler,

Güvenlik korucusu veya sivil olarak görev yapmış ve bu sıfatlarla aylık alan kişiler,

Terörle mücadelede aktif rol almış ve bu nedenle hayatını kaybetmiş ya da yaralanmış sivil şehit veya gaziler.

Kırtasiye Yardımı Başvuru Ekranına Erişim

Yardım başvurusu için gerekli tüm bilgilere ve başvuru formuna ulaşmak üzere aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Kırtasiye Yardımı Başvuru Formu

Bu bağlantı üzerinden e-Devlet kapısına erişerek, kırtasiye yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğitim ve öğretim yardımları, çocuklarınızın eğitim hayatını desteklemek için önemli bir fırsattır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
HERKESE ZAM: Tüm gelirler artacak! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler için zam formülleri neler? Kimlere, nasıl yansıyacak?
Galatasaray- Young Boys maçını spor yazarları değerlendirdi: Teknik sorun vardı! Okan Buruk’un ilk 11’i hatalıydı
Öğrenciye barınma rehberi! Ev kiralarken bunlara dikkat edin! Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? En yüksek kira ücreti hangi ilde?
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail’in Kudüs’teki çabaları kimlik değiştirme çabalarının yeni bir örneğidir | Uluslararası topluma çağrı
CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! Mansur Yavaş’tan Gülbin Tosun’u ben kovdurmadım açıklaması | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var
Cimbom buraya kadar! Galatasaray Young Boys’a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elendi
Gaziantep’te kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuğu gürültü çıkardığı için öldürüldü
Hayatı film olacak! Yapımcılar cezaevinden çıkan Dilan Polat’ın kapısında kuyruğa girdi
CANLI TAKİP | İran saldırı pozisyonu aldı! Soykırım destekçi ABD’den flaş açıklama: İsrail’i savunacağız
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme donduruldu
Afrika’da Türkiye rüzgarı! İngiliz Financial Times son 20 yılı kaleme aldı: Kendini güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdı
Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria’da Filistinlilere tecavüz tehdidi!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye ’Malazgirt’ ve ’Büyük Taarruz’ tepkisi! Bizans’tan girdi DEM’den çıktı... Emelleri Haçlılarla aynı
Pavel Durov’un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
Mesut Özil Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa Camii’ni temizlerken görüntülendi sosyal medya yıkıldı: Adamsın reis
SON DAKİKA