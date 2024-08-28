E-DEVLET KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU EKRANI! 2024 2025 Eğitim Öğretim Kırtasiye Yardımı başvuru şartları nedir?

Her eğitim döneminde, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için gerekli okul malzemelerini temin etmelerine yardımcı olmak amacıyla kırtasiye yardımı sağlanmaktadır. e-Devlet portalı üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifre kullanarak gerçekleştirilen başvuru işlemleri, belirlenen tarihler arasında topluca işlem görür. İşte, başvuru sürecine dair önemli bilgiler:

Kırtasiye yardımı başvuru su, özellikle eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, veliler tarafından sıkça sorulan sorulardan biridir. Yıl içerisinde, YÖK ve MEB sistemleri üzerinden öğrencilerin öğrenim durumu ve seviyesi belirlenerek, yardım hak sahiplerine ödemeler yapılır. Kırtasiye yardımı, genellikle 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında ödenmekte ve başvurular yine e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

Kırtasiye Yardımı Şartları

Bu yardım, öğrenimine devam eden öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamak amacıyla sunulur. Aşağıdaki şartları taşıyanlar, kırtasiye yardımından faydalanabilir:

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

İç güvenlik veya terörle mücadele kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık almakta olan erbaş ve erler,

Güvenlik korucusu veya sivil olarak görev yapmış ve bu sıfatlarla aylık alan kişiler,

Terörle mücadelede aktif rol almış ve bu nedenle hayatını kaybetmiş ya da yaralanmış sivil şehit veya gaziler.