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2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman? Bu sene KYK burs ücreti kaç TL olacak? GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversiteli olmaya hak kazanan on binlerce öğrenci, şimdi de gözünü KYK burs başvurularına dikti. Hem eğitimlerine maddi destek sağlamak hem de barınma imkanından faydalanmak isteyen gençler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yapacağı açıklamayı heyecanla bekliyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman 2024? Bu sene KYK burs ücreti kaç TL olacak? İşte konu hakkında son gelişmeler ve duyurular haberimizde...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 16:09 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 16:10
2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman? Bu sene KYK burs ücreti kaç TL olacak? GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri!

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Üniversitelilerin gözü kulağı KYK burs ve kredi başvurularında! Üniversite kayıt heyecanı yaşayan ve yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler, gözlerini KYK'nın yapacağı resmi açıklamaya çevirmiş durumda.

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK yurt ve burs/kredi başvurularının tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardan yola çıkarak KYK kredi ve burs başvurularının Kasım ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yurt başvuruları ise genellikle daha erken bir tarihte gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler için önemli bir hatırlatma: KYK yurt ve burs/kredi başvuruları farklı tarihlerde yapılıyor. Bu nedenle KYK'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları düzenli olarak takip edilmeli ve güncel açıklamalar kaçırılmamalıdır.

KYK burslarından kimler fayarlanabilir?

Türkiye'deki üniversitelerde ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler

Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler

İkinci öğretim öğrencileri

Açık ve uzaktan eğitim alan öğrenciler KYK burslarından faydalanamıyor.

Burs/kredi ödemeleri ne zaman yapılıyor?

İlk defa burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, başvuru yaptıkları öğretim yılının başlangıcı olan Ekim ayından itibaren ödeme yapılmaktadır. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplarına yatırılıyor.

Öğrenciler, KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili en güncel bilgilere KYK'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024-2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.

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