2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman? Bu sene KYK burs ücreti kaç TL olacak? GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri!

Burs/kredi ödemeleri ne zaman yapılıyor?

İlk defa burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, başvuru yaptıkları öğretim yılının başlangıcı olan Ekim ayından itibaren ödeme yapılmaktadır. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplarına yatırılıyor.

Öğrenciler, KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili en güncel bilgilere KYK'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler.