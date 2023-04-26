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    • 26.04.2023 11:00
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    • 26.04.2023 11:00
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    1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı hangi güne denk geliyor? MEB RESMİ TATİLLER listesi! 1 Mayıs 2023 Pazartesi TATİL Mİ?

    1 Mayıs günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi sorusu yer aldı. Peki, 1 Mayıs işçi bayramı hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs okullar tatil mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi?

    1 Mayıs günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi sorusu yer aldı. Peki, 1 Mayıs işçi bayramı hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs okullar tatil mi? İşte detaylar...

    1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

    1 Mayıs 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs tarihinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olup hizmet vermemektedir.

    1 MAYIS OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

    1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.

        1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TARİHÇESİ

        1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı, ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü adı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli mesajlar ile kutlanacak. ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazanmış ve tüm ülkelerde kutlanmaya başlamıştı.

        Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi. Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

        İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.
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            Haberler Eğitim 1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı hangi güne denk geliyor? MEB RESMİ TATİLLER listesi! 1 Mayıs 2023 Pazartesi TATİL Mİ?
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