MEB’den kritik YAZ eğitimi kararı, tarih belli oldu! Mahmut Özer ’’Hazırlıklar tamam’’ diyerek o illeri açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

TELAFİ EĞİTİM YAPILACAK

16 Haziran tarihinden itibarın 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ereceğini hatırlatan Bakan Özer, şunları söyledi: ''On ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı yapacağız. Onların hazırlıkları da tamamlandı. Gerekli materyaller hızlı bir şekilde basım sürecine gitti. Bir de 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman bir aylık sürede bu telafi programına devam edeceğiz. Yani buradaki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için yaklaşık iki aylık bir telafi programının hazırlıkları tamamlandı.''