Mahmut Özer ''Hazırlıklar tamam'' diyerek o illeri açıkladı! İlkokul, ortaokul, liseler... MEB'den kritik YAZ eğitimi kararı, tarih belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) flaş bir karara imza attı. O illerde yaz tatilinde de eğitim devam edecek. Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. İşte o açıklamalar...
Milyonlarca öğrenci 2. dönem derslerine bir önceki gün itibariyle başladı. Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri şimdi gözlerini yaz tatiline çevrildi. Son haftalarda sosyal medyada ''Yaz tatili oacak mı?'' sorusu hakkında bir çok yorum yapılıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda yaz tatili 16 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak. Bakan Özer ''Herhangi bir uzatma yapmayacağız'' dedi. Öte yandan kritik yaz eğitimi kararı verildi. İşte detaylar...
Okullarda 2. dönem ara tatil tamamlandı. Öğrenciler Ramazan Bayramı tatili sonrası 24 Nisan 2023 Pazartesi günü derslerine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Gözler bu kez yaz tatiline çevrildi. Peki yaz tatili olacak mı, ne zaman?
YAZ TATİLİ OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, okulların kapanma tarihinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili son günlerde sorulan sorularla ilgili olarak "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" ifadelerine yer verdi.
TELAFİ EĞİTİM YAPILACAK
16 Haziran tarihinden itibarın 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ereceğini hatırlatan Bakan Özer, şunları söyledi: ''On ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı yapacağız. Onların hazırlıkları da tamamlandı. Gerekli materyaller hızlı bir şekilde basım sürecine gitti. Bir de 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman bir aylık sürede bu telafi programına devam edeceğiz. Yani buradaki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için yaklaşık iki aylık bir telafi programının hazırlıkları tamamlandı.''