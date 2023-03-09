MEB- Mahmut Özer açıklama var mı? Dersler 4 gün mü olacak? Okullar 3 gün tatil 4 gün okul mu olacak son dakika?

Türkiye'de 4 gün okul 3 gün tatil sistemine mi geçiliyor? İnternet arama motorlarında Okullar 3 gün tatil 4 gün okul mu olacak sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Avrupa ülkeleri arasında yer alan bir çok ülke söz konusu sistemi uygulamaya koymak amacıyla harekete geçti. Gözler bu kez Türkiye'ye çevrildi. Peki MEB'den açıklama var mı? İşte detaylar...
OKULLAR 3 GÜN TATİL 4 GÜN OKUL MU OLACAK?
Ülkemizde 3 gün tatil 4 gün okul uygulaması hakkında şuan için alınmış bir karar bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde eklenecektir.
Öte yandan Avrupa'da 4 gün okul, 3 gün tatil iddialarıvelileri ayağa kaldırdı.
İzlanda'nın ardından bu kez İngiltere haftada 4 gün okula gidilmesine yönelik hazırlıklar gerçekleştirmeye başladı. Ülkede Okul ve Kolej Liderleri Derneği geçtiğimiz aylarda, artan maliyetler nedeniyle bu düzenlemeyi desteklediklerini duyurdu.
Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.