Mahmut Özer ve Erdoğan tek tek paylaştı! MEB’den flaş OKUL ve SINAV kararı! 13 - 27 Mart detayı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8.9,10,11,12. sınıflar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika peş peşe flaş açıklamalar geldi. Okullar deprem bölgesindeki illerde halen kapalı. Bu noktada 10 ilde okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci MEB'in ve Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip ediyor. Ve karar verildi. Kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. 6 Mart'ta Kabine Toplantısının sona ermesinin ardından açıklama yapan Erdoğan o illere dikkat çekti ve ''3 ilimizde 1 Mart'ta başlayan eğitim öğretim 3 ilimizde 13 Mart'ta, 4 ilimizde 27 Mart'ta devreye girecek." dedi. İşte detaylar...