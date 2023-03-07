Mahmut Özer ve Erdoğan tek tek paylaştı! MEB'den flaş OKUL ve SINAV kararı! 13 - 27 Mart detayı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8.9,10,11,12. sınıflar...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okullar 81 ilde tatil edilmişti. Ardından önce 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açıldı. Bu kez gözler kalan 10 ilde çevrildi. Deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde okulların kademeli olarak açılmasına karar verildi. Detaylar Mahmut Özer tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanırken, bir açıklama da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. Çadır ve Konteynerlerde kurduğumuz eğitim yuvalarında evlatlarımızı hem yeniden okula hazırlıyor hem de depremin ruhlarda açtığı yaraları gidermeye çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika peş peşe flaş açıklamalar geldi. Okullar deprem bölgesindeki illerde halen kapalı. Bu noktada 10 ilde okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci MEB'in ve Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip ediyor. Ve karar verildi. Kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. 6 Mart'ta Kabine Toplantısının sona ermesinin ardından açıklama yapan Erdoğan o illere dikkat çekti ve ''3 ilimizde 1 Mart'ta başlayan eğitim öğretim 3 ilimizde 13 Mart'ta, 4 ilimizde 27 Mart'ta devreye girecek." dedi. İşte detaylar...
''İLK VE ORTA DERECELİ EĞİTİM KURUMLARIMIZI AÇMAYA BAŞLADIK''
Erdoğan açılamasının devamında şöyle konuştu;
''Okulları kademeli olarak ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarımızı açmaya başladık. 3 ilimizde 1 Mart'ta başlayan eğitim öğretim 3 ilimizde 13 Mart'ta, 4 ilimizde 27 Mart'ta devreye girecek."
HANGİ İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çevrimiçi olarak depremden etkilenen 10 ilin Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptı. Bakan Özer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 1 Mart'ta eğitim öğretime başlayan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki durum ele alınırken; eğitim öğretime 13 Mart'ta başlayacak Adana, Osmaniye, Gaziantep ile 27 Mart'ta başlayacak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde devam eden son hazırlıklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
27 MART'TA OKULLARIN AÇILACAĞI İLLER
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim ve öğretim 27 Mart'ta başlayacak.