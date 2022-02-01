Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 01.02.2022 11:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2022 11:20
    ABONE OL

    MEB Liseye Geçiş Sistemi başvuru tarihi: LGS sınavında hangi konular çıkacak? 2022 LGS sınavı ne zaman?

    2022 LGS sınavı için gözler MEB'de! Lise mezunlarının gireceği sınav hakkında son günlerde araştırmalar hız kazandı. Sınav gününe hazırlanan adaylar MEB'den LGS sınavı hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki 2022 LGS sınavı ne zaman? MEB Liseye Geçiş Sistemi başvuru tarihi belli oldu mu? LGS sınavında hangi konular çıkacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaklaşan LGS sınavına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İşte heyecanla beklenen LGS hakkında detaylı bilgiler ve Bakan Özer'in açıklamaları...

    MEB Liseye Geçiş Sistemi başvuru tarihi: LGS sınavında hangi konular çıkacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS sınavı 2022 yılında hangi tarihte yapılacak merak konusu oldu. Milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği sınavın başvuru tarihi ve diğer detaylar merak ediliyor. Peki 2022 LGS sınavı ne zaman? LGS sınavında hangi konular çıkacak? İşte MEB Liseye Geçiş Sistemi başvuru tarihi ve sınava ilişkin bilgiler...

    2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?

    2022 LGS sınavına 124 gün kaldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS sınavının 5 Haziran 2022 tarihinde uygulanacağını duyurdu. 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav iki oturum şeklinde yapılacak.

    LGS SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORU ÇIKACAK?

    Sayısal bölümde;

    Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 20'şer soru

    Sözel bölümde;

    Türkçe ve İnkılap ve Atatürkçülük dersinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden 10'ar soru çıkacak.

    Toplam 40 soru sorulan sayısal bölüm sınavı 80 dakika iken, sözel bölüm sınavı ise 75 dakika olarak uygulanacak.

    MEB 2022 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuruları 2022 Nisan ayında alınacak. Fakat henüz LGS kılavuzu yayımlanmadığı için net tarih MEB tarafından duyurulmadı. Geçen yıllarda olduğu gibi LGS başvurularının nisan ayında yapılması bekleniyor.

        LGS SINAVI NEDİR?

        LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemidir.

        LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır.

        Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider.

        2021 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

        LGS 2022 soru dağılımı henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl konular ve soru dağılımı şöyleydi;

        2021 LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

        - Çarpanlar ve Katlar

        - Üslü İfadeler

        - Kareköklü İfadeler

        - Veri Analizi

        - Basit Olayların Olma Olasılığı

        - Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

        - Doğrusal Denklemler

        - Eşitsizlikler

        - Üçgenler

        - Eşlik ve Benzerlik

        - Dönüşüm Geometrisi

        - Geometrik Cisimler

        2021 LGS Fen Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı

        - Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

        - Mevsimlerin Oluşumu

        - İklim ve Hava Hareketleri

        - DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

        - DNA ve Genetik Kod

        - Kalıtım

        - Mutasyon ve Modifikasyon

        - Adaptasyon (Çevreye Uyum)

        - Biyoteknoloji

        - Basınç / Fiziksel Olaylar

        - Basınç

        - Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

        - Periyodik Sistem

        - Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

        - Kimyasal Tepkimeler

        - Asitler ve Bazlar

        - Maddenin Isı ile Etkileşimi

        - Türkiye'de Kimya Endüstrisi

        - Basit Makineler / Fiziksel Olaylar

        - Basit Makineler

        - Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam

        - Besin Zinciri ve Enerji Akışı

        - Enerji Dönüşümleri

        - Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

        - Sürdürülebilir Kalkınma

        - Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar

        - Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

        - Elektrik Yüklü Cisimler

        - Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

        2021 LGS Türkçe Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı

        - Cümlede Anlam

        - Sözcükte Anlam

            - Ses Bilgisi

            - Parçada Anlam

            - Noktalama İşaretleri

            - Yazım Kuralları

            - Fiilimsiler

            - Cümlenin Ögeleri

            - Cümle Vurgusu

            - Fiillde Çatı


            - Yazı Türleri

            - Anlatım Bozukluklar

            - Cümle Çeşitleri

            2021 LGS İnkılap tarihi Konuları ve Soru Dağılımı

            - M.Kemalin Hayatı

            - 1. Dünya Savaşında Türkiye

            - Mondros Anlaşması

            - Kuvayı Milliye

            - Misakı Milli

            - Hıyaneti Vataniye

            - Kurtuluş Savaşı Cepheleri

            - Maarif Kongresi

            - Sakarya Savaşı

            - Cumhuriyetin ilanı

            - Büyük Taaruz

            - Sevr Antlaşması

            - Lozan Antlaşması

            - Cumhuriyetin ilanı

            - Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

            - Kanunlar

            - Şapka kanunu

            - Miladi Takvim

            - Hicri Takvim

            - Kabotaj Kanunu

            - M.Kemale Suikast Girişimi

            - Harf İnkılabı

            - Dil Alanında Yenilikler

            - Kültür Alanında Yenilikler

            - Sağlık Alanında Yenilikler

            - M.Kemalin Ölümü

            2021 LGS Din Kültürü Konuları ve Soru Dağılımı

            - Kader ve Evrendeki Yasalar

            - Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

            - İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

            - İnsanın Çabası: Emek ve Rızık

            - İnsan İradesi ve Kader

            - Allah'a Güvenmek

            - Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür

            - İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)

            - Hac ve Kurban ibadeti

            - Zekat

            - İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

            - İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

            - Muhammed'in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar

            - Kur'an'da Akıl ve Bilgi Davranışlar

            2021 LGS İngilizce Konuları ve Soru Dağılımı

            - Friendship

            - Teen Life

            - In the Kitchen

            - On the Phone

            - The Internet

            - Adventures

            - Tourısm

            - Chores

            - Science

            - Natural Forces
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İmamoğlu komik duruma düştü: Aaa..Okey, I’m okey
            Haberler Eğitim MEB Liseye Geçiş Sistemi başvuru tarihi: LGS sınavında hangi konular çıkacak? 2022 LGS sınavı ne zaman?
                SON DAKİKA