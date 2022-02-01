MEB Liseye Geçiş Sistemi başvuru tarihi: LGS sınavında hangi konular çıkacak? 2022 LGS sınavı ne zaman?

LGS SINAVI NEDİR?

LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemidir.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır.

Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider.

2021 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

LGS 2022 soru dağılımı henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl konular ve soru dağılımı şöyleydi;

2021 LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

- Çarpanlar ve Katlar

- Üslü İfadeler

- Kareköklü İfadeler

- Veri Analizi