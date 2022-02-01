MEB Liseye Geçiş Sistemi başvuru tarihi: LGS sınavında hangi konular çıkacak? 2022 LGS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS sınavı 2022 yılında hangi tarihte yapılacak merak konusu oldu. Milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği sınavın başvuru tarihi ve diğer detaylar merak ediliyor. Peki 2022 LGS sınavı ne zaman? LGS sınavında hangi konular çıkacak? İşte MEB Liseye Geçiş Sistemi başvuru tarihi ve sınava ilişkin bilgiler...
2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?
2022 LGS sınavına 124 gün kaldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS sınavının 5 Haziran 2022 tarihinde uygulanacağını duyurdu. 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav iki oturum şeklinde yapılacak.
LGS SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORU ÇIKACAK?
Sayısal bölümde;
Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 20'şer soru
Sözel bölümde;
Türkçe ve İnkılap ve Atatürkçülük dersinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden 10'ar soru çıkacak.
Toplam 40 soru sorulan sayısal bölüm sınavı 80 dakika iken, sözel bölüm sınavı ise 75 dakika olarak uygulanacak.
MEB 2022 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuruları 2022 Nisan ayında alınacak. Fakat henüz LGS kılavuzu yayımlanmadığı için net tarih MEB tarafından duyurulmadı. Geçen yıllarda olduğu gibi LGS başvurularının nisan ayında yapılması bekleniyor.