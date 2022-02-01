MEB 2. dönem lise nakil başvuru tarihleri 2022! 2022 Nakiller ne zaman açılacak?

2. dönemin başlamasına az bir süre kala milyonlarca öğrenci nakil başvuru tarihlerini araştırmaya koyuldu. İnternet arama motorlarında MEB 2. dönem lise nakil başvuru tarihleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Anadolu liesinden meslek lisesine veya meslek lisesinden Anadolu Lisesine geçiş yapmak isteyen öğrenciler dikkat! Şubat'ta nakiller açılacak mı? 2022 Nakiller ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin bilgiler ve nakil işlemlerinin yapmanın yolları...
2022 NAKİLLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Liseler arası nakil yaptırmak isteyen öğrenciler Şubat ayında nakil işlemlerinin yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz ay nakiller durdurulmuştu. 2. döneme yeni okullarında girmek isteyen öğrenciler nakillerin ne zaman başlayacağını araştırıyor.
Şubat ayının ilk haftası (Pazartesi) başlayarak perşembe günü saat 17.00'a kadar başvurular alınacak.
NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Veliler başvuruları e devlet üzerinden yapabilir. E devlet hesabı kullanmayan veliler ise öğrencisinin okuduğu okula öğrencisinin nakil olmasını isteğini belirten bir dilekçe yazarak başvurusunu yapabilecektir.
MEB 2. DÖNEM LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ
2022 Şubat ayında 31 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında nakil yapabilirsiniz. 5 Şubat 2022 tarihinde nakil başvuru sonuçları açıklanacaktır.
Öte yandan geçtiğimiz yıl nakil tarihleri şöyleydi;