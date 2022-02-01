MEB 2. dönem lise nakil başvuru tarihleri 2022! 2022 Nakiller ne zaman açılacak?

2. dönemin başlamasına az bir süre kala milyonlarca öğrenci nakil başvuru tarihlerini araştırmaya koyuldu. İnternet arama motorlarında MEB 2. dönem lise nakil başvuru tarihleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Anadolu liesinden meslek lisesine veya meslek lisesinden Anadolu Lisesine geçiş yapmak isteyen öğrenciler dikkat! Şubat'ta nakiller açılacak mı? 2022 Nakiller ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin bilgiler ve nakil işlemlerinin yapmanın yolları...