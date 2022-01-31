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    • 01.02.2022 08:23
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    AÖF bahar dönemi kayıt tarihi ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

    AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi kayıt tarihi ne zaman 2022? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Öğrencilerin merakla ve heyecanla beklediği haber geldi ve AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için kurum tarafından tarih verildi. İşte AÖF ile ilgili tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖF bahar dönemi kayıt tarihi ne zaman 2022?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan binlerce kişi 2022 yılıyla birlikte bahar dönemi için kayıtların ne zaman alınacağını merak etmeye başladı. Kurumdan konuyla ilgili beklenen açıklama geldi ve kayıt tarihlerinin Şubat ayında yapılacağı duyuruldu. Sınavlara katılabilmek için işlemlerin doğru bir şekilde yapılması önem taşıyor. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt tarihleri ne zaman 2022? İşte tüm bilgiler…

    AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2022?

    AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için tarih verildi. Anadolu Üniversitesi, açıktan okuyan öğrenciler için kayıt yenleme işlemlerinin 7-18 Şubat tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

    Yayınlanan takvime göre bahar dönemi vize sınavları ise 02-03 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

    Öte yandan yeni dönem öncesinde güz döneminden başarısız dersi bulunan veya mezun olabilmek için gerekli krediyi tamamlamaya çalışan öğrenciler bütünleme veya üç ders sınavı olup olmayacağını araştırıyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

    Üniversitenin resmi hesabından yapılan açıklamada mevcut sınav yönetmeliğine göre bütünleme veya Üç Ders (tek ders) sınavı yapılmayacağı net bir şekilde ifade edildi. Açıklamanın devamında Anadolu Üniversitesinde yaz okulu uygulaması bulunduğu ifade edildi.

    Yayımlanan takvime göre yaz okulu sınavları 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

        AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler işlemlerini e-Kampüs üzerinden yapabilir. Kayıt yenileme için kayıt ücretinin yatırılması gerekmektedir. Kayıt yenileme yapmayan adaylar 2021-2022 bahar dönemi sınavlarına katılamazlar.

        Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

        Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

        AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

        1- Derslerini seç.
        2- Ücretini öde.
        3- Otomasyondan kaydını kontrol et.
        4- Ders kitapların eKampüs'te.

        Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.
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