AÖF bahar dönemi kayıt tarihi ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan binlerce kişi 2022 yılıyla birlikte bahar dönemi için kayıtların ne zaman alınacağını merak etmeye başladı. Kurumdan konuyla ilgili beklenen açıklama geldi ve kayıt tarihlerinin Şubat ayında yapılacağı duyuruldu. Sınavlara katılabilmek için işlemlerin doğru bir şekilde yapılması önem taşıyor. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt tarihleri ne zaman 2022? İşte tüm bilgiler…
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2022?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için tarih verildi. Anadolu Üniversitesi, açıktan okuyan öğrenciler için kayıt yenleme işlemlerinin 7-18 Şubat tarihleri arasında alınacağını duyurdu.
Yayınlanan takvime göre bahar dönemi vize sınavları ise 02-03 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Öte yandan yeni dönem öncesinde güz döneminden başarısız dersi bulunan veya mezun olabilmek için gerekli krediyi tamamlamaya çalışan öğrenciler bütünleme veya üç ders sınavı olup olmayacağını araştırıyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Üniversitenin resmi hesabından yapılan açıklamada mevcut sınav yönetmeliğine göre bütünleme veya Üç Ders (tek ders) sınavı yapılmayacağı net bir şekilde ifade edildi. Açıklamanın devamında Anadolu Üniversitesinde yaz okulu uygulaması bulunduğu ifade edildi.
Yayımlanan takvime göre yaz okulu sınavları 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.