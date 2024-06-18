MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları erken açıklanır mı 2024? Lise yerleştirme işlemleri ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), öğrencilerin ortaöğretimden lise hayatına geçişlerini belirleyen önemli bir sınav sistemidir. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yaparak istedikleri okullara yerleşmeyi hedeflerler. Bu kritik süreçte gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı duyurulara çevrildi.
2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu.
Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.
LİSE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.