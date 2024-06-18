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MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları erken açıklanır mı 2024? Lise yerleştirme işlemleri ne zaman?

LGS sınavına bu yıl toplamda 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katıldı ve sonuçlar MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek. Sınav 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, sonuçların açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak ve tercih dönemi başlayacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 14:38 Güncelleme 18 Haziran 2024, 14:38
MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları erken açıklanır mı 2024? Lise yerleştirme işlemleri ne zaman?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS), öğrencilerin ortaöğretimden lise hayatına geçişlerini belirleyen önemli bir sınav sistemidir. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yaparak istedikleri okullara yerleşmeyi hedeflerler. Bu kritik süreçte gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı duyurulara çevrildi.

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

LİSE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

LGS SINAVINA GİRMEYENLER NE YAPACAK, NASIL YERLEŞECEK?

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

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