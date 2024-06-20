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KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? LİSE KPSS BAŞVURU EKRANI 2024!

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim oturumu için 2024 yılı başvuru süreci için geri sayım başladı. Lise mezunu adaylar, kamu kurumlarında memur olma yolunda adım atmaya hazırlanıyor. 2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Peki, ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 09:33 Güncelleme 20 Haziran 2024, 09:33
KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? LİSE KPSS BAŞVURU EKRANI 2024!

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Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2024 yılı ortaöğretim oturumu için başvuru süreci büyük bir heyecanla bekleniyor. İki yılda bir gerçekleştirilen bu prestijli sınav, lise mezunu adaylar arasında yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Başvuru tarihleri açıklandığında, sınava hazırlanan adaylar için zorlu fakat umut dolu bir süreç başlayacak. Bu sınav, kamu sektöründe çalışmayı hedefleyen gençler için önemli bir adım ve geleceğe açılan bir kapı niteliğinde.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları, 18 Temmuz-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT başvuruları ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

2024 KPSS SINAV TARİHLERİ: KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2024 Genel Kültür-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz tarihinde,

2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 20 Temmuz tarihinde

2024 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 21 Temmuz tarihinde yapılacak.

2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

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