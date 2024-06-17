MEB’den yeni karar: Kasım ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılı takvimi!

2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için merakla beklenen tarihler netleşti. İşte detaylar...
2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için merakla beklenen tarihler netleşti. İşte detaylar...
2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde okulların açılış tarihleri ve akademik takvimi belli oldu. İşte detaylar:
Okul Öncesi Eğitim ve İlkokul 1. Sınıf Başlangıcı ve Uyum Eğitimleri: Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Birinci Dönem Başlangıç Tarihi: 9 Eylül 2024 Pazartesi günü ilk dönem dersleri başlayacak.
Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında birinci dönem ara tatili olacak.
Yarıyıl Tatili: Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
İkinci Dönem Başlangıç Tarihi: 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönem dersleri başlayacak.
İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek ikinci dönem ara tatili yapılacak.
Birinci Dönem Bitiş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma günü birinci dönem dersleri tamamlanacak.
İkinci Dönem Bitiş Tarihi: 20 Haziran 2025 Cuma günü ikinci dönem dersleri tamamlanacak.
Bu takvim doğrultusunda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı, belirlenen tarihlerde planlanmış olan ders dönemleri, ara tatiller ve yarıyıl tatili ile ilerleyecek. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu tarihleri göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapabilirler.