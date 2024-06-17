MEB’den yeni karar: Kasım ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılı takvimi!

Bu takvim doğrultusunda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı, belirlenen tarihlerde planlanmış olan ders dönemleri, ara tatiller ve yarıyıl tatili ile ilerleyecek. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu tarihleri göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapabilirler.