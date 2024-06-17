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MEB'den yeni karar: Kasım ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılı takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için çalışma takvimini belirledi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin merakla beklediği yeni eğitim yılı, önemli tarihlerle dolu olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 11:50 Güncelleme 17 Haziran 2024, 11:50
MEB’den yeni karar: Kasım ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılı takvimi!

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2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için merakla beklenen tarihler netleşti. İşte detaylar...

2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde okulların açılış tarihleri ve akademik takvimi belli oldu. İşte detaylar:

Okul Öncesi Eğitim ve İlkokul 1. Sınıf Başlangıcı ve Uyum Eğitimleri: Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Birinci Dönem Başlangıç Tarihi: 9 Eylül 2024 Pazartesi günü ilk dönem dersleri başlayacak.

Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında birinci dönem ara tatili olacak.

Yarıyıl Tatili: Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci Dönem Başlangıç Tarihi: 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönem dersleri başlayacak.

İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek ikinci dönem ara tatili yapılacak.

Birinci Dönem Bitiş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma günü birinci dönem dersleri tamamlanacak.

İkinci Dönem Bitiş Tarihi: 20 Haziran 2025 Cuma günü ikinci dönem dersleri tamamlanacak.

Bu takvim doğrultusunda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı, belirlenen tarihlerde planlanmış olan ders dönemleri, ara tatiller ve yarıyıl tatili ile ilerleyecek. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu tarihleri göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapabilirler.

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