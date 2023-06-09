MEB LGS SINAV SONUÇ TARİHİ! 2023 Liselere Geçiş Sistemi sonuç sorgulama ekranı... LGS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Merkezi sınava katılan ortaokul 8. sınıf öğrencilerin puanları aşağıda bulunan işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Öğrencinin ham puanı ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış

cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Testin ortalaması , ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Hesaplanan standart puanlar MEB tarafından belirlenen derslerin katsayıları ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Sonrasında toplam ağırlıklı standart puan (TASP) bulunur. testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.