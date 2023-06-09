MEB LGS SINAV SONUÇ TARİHİ! 2023 Liselere Geçiş Sistemi sonuç sorgulama ekranı... LGS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 4 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları için MEB tarih bilgisini açıkladı. Sınavın sona ermesinin ardından ise gözler MEB tarafından açıklanan sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, LGS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.
2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor