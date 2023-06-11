AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı? AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları...

AÖF sınavları ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi final sınavları 3 Haziran tarihinde başladı. AÖF sınavları 3-4-10-11 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu kayıtları3-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi yaz okulu 7 hafta sürecek. Eğitim tamamlandıktan sonra öğrenciler sınava alınacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu başlama ve bitiş tarihi yayımlanan takvimle belli oldu. Anadolu Üniversitesi 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. 19 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek. AÖF yaz okulu sınavı tarihi 19 Ağustos olarak açıklandı.