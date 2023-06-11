AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı? AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavlarının online ya da yüz yüze mi olacağı hakkında henüz okul yönetimi bir açıklama yapmadı. Konu hakkında bir gelişme olduğunda sizleri bilgilendireceğiz.