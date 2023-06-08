2023 YKS başvurularında rekor artış! Üniversite hayali için geri sayım başladı

Butur konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sınav öncesinde kendinizi motive etmeniz önemli. Hedeflerinizi göz önünde bulundurun ve başarıya olan inancınızı güçlendirin. Pozitif düşüncelerle kendinizi motive edin ve sınavda en iyi performansı sergileme konusunda kendinize güvenin. YKS'de daha önce çıkmış soruları tekrar gözden geçirin. Bu size sınav formatını hatırlatacak ve sınavda karşılaşabileceğiniz soru tiplerine aşinalık kazandıracaktır. Soru çözümünde daha hızlı ve doğru cevaplar vermenize yardımcı olabilir. Sınav günü heyecanınızı kontrol altında tutmak için ise zihinsel ve fiziksel rahatlama tekniklerini kullanabilirsiniz. Derin nefes almak, meditasyon yapmak, hafif egzersiz yapmak veya yürüyüşe çıkmak sakinleşmenize yardımcı olabilir."