2023 YKS başvurularında rekor artış! Üniversite hayali için geri sayım başladı

Aday öğrencilere tavsiyede bulunan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, "2023 YKS başvuru sayılarında geçen yıla göre gözle görülür bir artış var. Başvurulardaki rekor artış rekabeti de artıracak" ifadelerini kullandı.
2023 YKS başvuru sayılarında geçen yıla göre gözle görülür bir artış olduğunu belirten Öğrenci Dekanı Serhat Butur, başvurulardaki rekor artışın rekabeti de artıracağını söyleyerek aday öğrencilere tavsiyede bulundu. Sınav öncesinde dinlenmenin önemine değinen Butur, "Bir gün öncesinde yoğun çalışmalardan kaçının ve kendinize zaman ayırın. Uyku düzeninizi koruyun ve sınav günü dinç olmanızı sağlayacak kadar uyuyun. Stresten uzak durmak için sakinleştirici aktiviteler yapın" dedi.
"BİLGİLERİNİZİ TAZELEYİN"
Sınava sayılı günler kala konuları hızlı şekilde gözden geçirmenin faydalı olacağını söyleyen İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, "Sınav öncesinde tüm konuları tekrar etmek yerine, daha önce çalıştığınız ve üzerinde iyice hâkim olduğunuz konulara odaklanın ve bilgilerinizi tazeleyin" şeklinde konuştu.