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meb gov.tr BİLSEM sınav sonuçları 2024! e-Okul Bilsem sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM mülakat sonuçları: İlkokul 1.2.3.sınıf...

Binlerce öğrencinin merakla beklediği BİLSEM mülakat sonuçları gündemdeydi. Resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirme uygulamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 14:46 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 14:48
meb gov.tr BİLSEM sınav sonuçları 2024! e-Okul Bilsem sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM mülakat sonuçları: İlkokul 1.2.3.sınıf...

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Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) mülakat sonuçları, binlerce öğrenci ve aileyi heyecanlandıran bir konu olmaya devam ediyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı ve özel yeteneklerin keşfedilmesini amaçlayan BİLSEM sınavları sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı açıklamaya çevrilmişti. BİLSEM sonuçları açıklandı.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen BİLSEM sonuçları açıklandı.

SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak.

BİLSEM takvimine göre, bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2024 BİLSEM MÜLAKAT VE KAYIT TAKVİMİ

31 Temmuz: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.

05-09 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.

12-16 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

05-29 Ağustos 2024: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

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