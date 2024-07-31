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Lise kayıt takvimi 2024-2025! MEB lise kayıtları ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? Özel okul kayıt tarihleri...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri ve nakil süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Binlerce öğrenci ve veli, yeni eğitim-öğretim yılına başlangıç için heyecanla tarih ve detayları bekliyor. Peki, ! MEB lise kayıtları ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? Özel okul kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 13:10 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 13:10
Lise kayıt takvimi 2024-2025! MEB lise kayıtları ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? Özel okul kayıt tarihleri...

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LGS maratonunun ardından lise yerleştirmeleri tamamlanırken, öğrenciler ve veliler heyecanla lise kayıt tarihlerini bekliyor. Gözler LGS tercih ve nakil süreçlerinin tamamlanmasının ardından açıklanması beklenen lise kayıt takviminde.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre 2024 -LGS yerleştirme süreci Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları 05 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek.

Son süreçte Yatılılık Başvuruları 23 Ağustos 2024 tarihinde alınacak ve sonuçlar 26 Ağustos 2024 tarihinde belli olacak.



Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

1. ÖN KAYIT DÖNEMİ: 05-07 TEMMUZ 2024
2. KESİN /ASİL- YEDEK LİSTE KAYIT DÖNEMİ: 08 TEMMUZ
SERBEST KAYIT DÖNEMİ: 09 -10 -11- 12TEMMUZ
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ: 22 TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Nakiller, iki dönem sürecek

Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.


Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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