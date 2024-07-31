Lise kayıt takvimi 2024-2025! MEB lise kayıtları ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? Özel okul kayıt tarihleri...

Nakiller, iki dönem sürecek

Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.