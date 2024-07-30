Anaokulu kayıtları ne zaman 2024? Anaokulu kayıt tarihleri! 2024-2025 eğitim öğretim yılı ana sınıfı...

İlkokul 1. ve 5. sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması MEB takvimine göre 14 Ağustos'ta başlayacak. Anaokulu kayıtlarının da Ağustos ayının ilk haftası itibariyle başlaması bekleniyor..