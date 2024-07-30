Anaokulu kayıtları ne zaman 2024? Anaokulu kayıt tarihleri! 2024-2025 eğitim öğretim yılı ana sınıfı...

Okulların tatil dönemine girmesiyle birlikte veliler, 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı için anaokulu kayıt tarihlerini merakla araştırmaya başladı. Bazı anaokullarında ön kayıt süreci başlamış durumda. Peki, anaokulu kayıtları resmi olarak ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
Temmuz ayı içerisinde yer yer özel ve devlet bazı anaokullarında ön kayıtlar yapılsa da kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kesin olarak duyurulmadı. Kayıt tarihleri belli olduğunda detayları okuyucularımızla paylaşacağız.
GEÇEN YIL KAYITLAR NE ZAMAN YAPILMIŞTI?
Geçtiğimiz dönem 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda anasınıfı kayıtları 14 - 31 Ağustos tarihleri arasında yaılmıştı.