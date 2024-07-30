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Anaokulu kayıtları ne zaman 2024? Anaokulu kayıt tarihleri! 2024-2025 eğitim öğretim yılı ana sınıfı...

Yaz tatilinin ortalarına gelinmesiyle birlikte anaokulu kayıt tarihleri veliler tarafından merak edilmeye başlandı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağına dair detaylar araştırılıyor. Bazı okullarda ön kayıtlar alınmaya başladı bile. Peki, 2024-2025 anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? İşte merak edenler için ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 22:17 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 22:17
Anaokulu kayıtları ne zaman 2024? Anaokulu kayıt tarihleri! 2024-2025 eğitim öğretim yılı ana sınıfı...

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Okulların tatil dönemine girmesiyle birlikte veliler, 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı için anaokulu kayıt tarihlerini merakla araştırmaya başladı. Bazı anaokullarında ön kayıt süreci başlamış durumda. Peki, anaokulu kayıtları resmi olarak ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Temmuz ayı içerisinde yer yer özel ve devlet bazı anaokullarında ön kayıtlar yapılsa da kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kesin olarak duyurulmadı. Kayıt tarihleri belli olduğunda detayları okuyucularımızla paylaşacağız.

GEÇEN YIL KAYITLAR NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

Geçtiğimiz dönem 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda anasınıfı kayıtları 14 - 31 Ağustos tarihleri arasında yaılmıştı.

İlkokul 1. ve 5. sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması MEB takvimine göre 14 Ağustos'ta başlayacak. Anaokulu kayıtlarının da Ağustos ayının ilk haftası itibariyle başlaması bekleniyor..

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