YÖK’ten son dakika açıklama! Ödeme miktarları için müjde verildi! Hazırlık 1.2.3.4.5. sınıfta olanlar...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ülkedeki öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yönelik bursları artırmaya karar verdi. Nisan ayından itibaren geçerli olacak bu artış, öğrencilere daha fazla maddi destek sağlamayı amaçlıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları, nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.