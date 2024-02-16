SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YÖK'ten son dakika açıklama! Ödeme miktarları için müjde verildi! Hazırlık 1.2.3.4.5. sınıfta olanlar...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere destek olmak amacıyla burslarını artırmaya karar verdi. Nisan ayından itibaren geçerli olacak bu artış, öğrencilere daha fazla maddi destek sağlamayı hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 11:18 Güncelleme 16 Şubat 2024, 11:18
YÖK’ten son dakika açıklama! Ödeme miktarları için müjde verildi! Hazırlık 1.2.3.4.5. sınıfta olanlar...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ülkedeki öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yönelik bursları artırmaya karar verdi. Nisan ayından itibaren geçerli olacak bu artış, öğrencilere daha fazla maddi destek sağlamayı amaçlıyor.

12 BİN TL OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları, nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

"100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.

Ayrıca YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Şırnak’taki hain saldırının faillerinden! MİT PKK’nın sözde sorumlusu Fatma Sakana’yı avladı
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde batan kargo gemisi bulundu! Dalış bugün gerçekleşecek
İHH İnsani Yardım Vakfı
CHP’de dananın kuyruğu 1 Nisan’da kopacak! Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanıyor: Olağanüsü kurultay ihtimali yüksek olmaya başladı
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında 9 işçi aranıyor! Metal yoğunluğuna rastlandı
31.300 TL PROMOSYON | Hem çalışanlar hem emekliler bunu araştırıyor! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...
Türk Telekom
Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever hazırlıklara başladı: 3 saatte 7 deney! Uzay yolunda yeni hamleler yeni ekiple hızlanacak
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
Lütfü nerede? CHP yeni reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’a yer vermedi
Emekliye adım adım yeni maaş: Aylıklar nasıl hesaplandı? Bu ay ne yatacak? e-Devlet’teki hangi tutar neyi gösteriyor?
CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e fena salladı: Bunlar çürümüş adamlar
Galatasaray Sparta Prag’ı son dakikada mağlup etti
Başkan Erdoğan’dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
Esra Erol’da harem kuran sahte Mehdi skandalı | Değnekli işkencenin tarifi ortaya çıktı! Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu: Söz konusu değil...
SON DAKİKA