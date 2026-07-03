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Enstitü Sosyal'den yeni rapor: Yetenekler keşfedilecek gelecek şekillenecek

Enstitü Sosyal'in hazırladığı 'Eğitimde Yetenek Raporu' eğitim sürecimizi detaylıca ele aldı. Raporda yetenek keşfi ve kariyer gelişimlerinin sistematik biçimde izlenmesinin önemi vurgulanıyor.

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Enstitü Sosyal'den yeni rapor: Yetenekler keşfedilecek gelecek şekillenecek

Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan "Eğitimde Yetenek Yönetimi" araştırma raporu, Türkiye'de eğitim sisteminin en kritik başlıklarından birini mercek altına aldı. Türkiye ile birlikte 11 ülkenin karşılaştırmalı analizine dayanan çalışma; ortaöğretime geçiş süreçlerinden özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitim modellerine, Bilim ve Sanat Merkezleri'nden (BİLSEM) uluslararası bilim olimpiyatlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Enstitü Sosyal'den yeni rapor: Yetenekler keşfedilecek gelecek şekillenecek-2

RAPOR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNUYOR

Raporda öğrencilerin erken yaşta yeteneklerinin keşfedilmesi, doğru eğitim ortamlarına yönlendirilmesi ve uzun vadede kariyer gelişimlerinin sistematik biçimde izlenmesinin kritik önem taşıdığı vurgulanıyor. Çalışma, yalnızca mevcut tabloyu ortaya koymakla kalmıyor eğitim politikalarına yönelik somut çözüm önerileri de sunuyor.

Enstitü Sosyal'den yeni rapor: Yetenekler keşfedilecek gelecek şekillenecek-3

LGS TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri liseye geçiş sistemi oldu. Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) akademik başarıyı ölçmede önemli bir araç olduğu belirtilirken, öğrencileri yeteneklerine uygun okullara yerleştirmede tek başına yeterli olmayabileceği vurgulandı. Rapora göre yerleştirme sürecinde okul başarı puanı, öğretmen değerlendirmesi, ortak sınav sonuçları gibi çoklu ölçütlerin de dikkate alınması gerekiyor.

Enstitü Sosyal'den yeni rapor: Yetenekler keşfedilecek gelecek şekillenecek-4

TAKİP EDİLMİYOR

Raporda dikkat çeken bir diğer tespit, sınav başarısı yüksek öğrencilerin sistem içindeki yolculuğuna ilişkin oldu. LGS'de üst yüzdelik dilime girerek nitelikli liselere yerleşen öğrenciler, güçlü akademik ortamlarla buluşuyor. Ancak bu öğrencilerin kariyer gelişimlerinin uzun vadeli ve sistematik biçimde izlenmediği belirtiliyor. Mentörlük ve kariyer rehberliği eksikliği, yetenek yönetimindeki en önemli açık alanlardan biri olarak gösteriliyor. Özel yetenekli öğrencilere yönelik Türkiye'nin en önemli modellerinden biri olan BİLSEM'ler de raporda geniş yer buldu. Türkiye'nin BİLSEM ile ulusal ölçekte güçlü bir yapı kurduğu belirtilirken, merkez sayısındaki hızlı artışın bazı kalite tartışmalarını beraberinde getirdiği ifade edildi.

Enstitü Sosyal'den yeni rapor: Yetenekler keşfedilecek gelecek şekillenecek-5

SİSTEM DIŞI UYARISI

Raporda dikkat çeken önerilerden biri de özel yetenek taramalarının daha esnek hale getirilmesi oldu. Mevcut yapıda erken yaşta fark edilmeyen bazı öğrencilerin sistem dışında kalabildiğine dikkat çekilerek, BİLSEM'e üçüncü sınıftan sonra da giriş imkânı tanınması önerildi. Bu adımın, geç keşfedilen yeteneklerin kaybolmasının önüne geçebileceği ifade edildi.

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Enstitü Sosyal'den yeni rapor: Yetenekler keşfedilecek gelecek şekillenecek-7 Enstitü Sosyal'den yeni rapor: Yetenekler keşfedilecek gelecek şekillenecek-8 Enstitü Sosyal'den yeni rapor: Yetenekler keşfedilecek gelecek şekillenecek-9

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