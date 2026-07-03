Enstitü Sosyal'den yeni rapor: Yetenekler keşfedilecek gelecek şekillenecek

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Raporda dikkat çeken bir diğer tespit, sınav başarısı yüksek öğrencilerin sistem içindeki yolculuğuna ilişkin oldu. LGS'de üst yüzdelik dilime girerek nitelikli liselere yerleşen öğrenciler, güçlü akademik ortamlarla buluşuyor. Ancak bu öğrencilerin kariyer gelişimlerinin uzun vadeli ve sistematik biçimde izlenmediği belirtiliyor. Mentörlük ve kariyer rehberliği eksikliği, yetenek yönetimindeki en önemli açık alanlardan biri olarak gösteriliyor. Özel yetenekli öğrencilere yönelik Türkiye'nin en önemli modellerinden biri olan BİLSEM'ler de raporda geniş yer buldu. Türkiye'nin BİLSEM ile ulusal ölçekte güçlü bir yapı kurduğu belirtilirken, merkez sayısındaki hızlı artışın bazı kalite tartışmalarını beraberinde getirdiği ifade edildi.