17,7 milyon öğrenci eğitimde! Meb istatistikleri açıkladı: Örgün eğitimde kaç öğretmen var?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin eğitim istatistiklerini açıkladı. Türkiye’nin eğitim tablosunu ortaya koyan verilere göre, örgün eğitimde 17 milyon 704 bin 308 öğrenci eğitim görürken, toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799’a ulaştı.
Milli Eğitim Bakanlığınca "Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026" yayımlandı. Buna göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 89 bin 93'ü erkek, 8 milyon 615 bin 215'i kız olmak üzere toplam 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim aldı.
ÖZEL OKUL VE AÇIK LİSEDE SON DURUM NE?
Bu öğrencilerin 15 milyon 167 bin 794'ü resmi, 1 milyon 485 bin 21'i özel, 1 milyon 51 bin 493'ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.
Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 739 bin 723'ü okul öncesi eğitim, 5 milyon 408 bin 899'u ilkokul, 5 milyon 307 bin 934'ü ortaokul ve 5 milyon 247 bin 752'si ortaöğretimde yer aldı.
Ortaöğretimdeki 5 milyon 247 bin 752 öğrencinin 3 milyon 46 bin 666'sı genel ortaöğretimde, 1 milyon 736 bin 473'ü mesleki ve teknik ortaöğretimde, 464 bin 613'ü de Anadolu imam hatip liselerinde eğitim aldı.
1 MİLYON 200 BİN ÖĞRETMEN SAHADA
2025-2026 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı 1 milyon 170 bin 320 oldu. Bu sayıya yaygın eğitim kurumlarında ve diğer birimlerde çalışan 41 bin 479 öğretmen de eklendiğinde toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a ulaştı.
Öğretmenlerin 1 milyon 67 bin 218'i resmi okullarda/kurumlarda, 144 bin 581'i özel okullarda/kurumlarda görev yaptı.
ÖĞRETMEN BAŞINA 17 ÖĞRENCİ DÜŞÜYOR
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17 olarak gerçekleşti. Bu sayı ortaokullarda 13, ortaöğretimde 12 oldu.
Derslik başına düşen öğrenci sayısı ise ilkokulda 19, ortaokulda 25, ortaöğretimde 21 olarak gerçekleşti.
Millî Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026" verilerine ulaşmak için tıklayınız.