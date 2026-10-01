Milli Eğitim Bakanlığınca "Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026" yayımlandı. Buna göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 89 bin 93'ü erkek, 8 milyon 615 bin 215'i kız olmak üzere toplam 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim aldı.

Türkiye’de 2025-2026 eğitim öğretim yılında örgün eğitimde 17 milyon 704 bin 308 öğrenci yer aldı. (Foto: AA)

ÖZEL OKUL VE AÇIK LİSEDE SON DURUM NE?

Bu öğrencilerin 15 milyon 167 bin 794'ü resmi, 1 milyon 485 bin 21'i özel, 1 milyon 51 bin 493'ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 739 bin 723'ü okul öncesi eğitim, 5 milyon 408 bin 899'u ilkokul, 5 milyon 307 bin 934'ü ortaokul ve 5 milyon 247 bin 752'si ortaöğretimde yer aldı.