ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkanlığımıza, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi kapsamında 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi tamamlanmış olup adaylar sonuçlarına (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden erişebilecektir."