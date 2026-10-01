ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçları açıklandı! Nereden ve nasıl öğrenilir?
ÖSYM 7 sözleşmeli bilişim personeli alımı mülakat sonuçları erişime açıldı. 14-16 Eylül mülakatlarına katılan adaylar sonuçlarını nasıl ve nereden öğrenecek? İşte Kariyer Kapısı e-Devlet sorgulama ekranı...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının 7 sözleşmeli bilişim personeli alımı için düzenlediği mülakat sürecinde beklenen an geldi. 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatların ardından değerlendirme süreci resmen tamamlandı ve binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar erişime açıldı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı e-Devlet sonuç sorgulama ekranı ve alıma dair tüm detaylar...
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başkanlığımıza, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi kapsamında 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi tamamlanmış olup adaylar sonuçlarına (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden erişebilecektir."
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM 7 sözleşmeli bilişim personeli alımı mülakat sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.