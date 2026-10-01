Dünya genelinde 118 ülkeden 2 bin 297 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye, geçen yıla göre önemli bir artış kaydetti. Geçtiğimiz yıl 109 üniversiteyle listeye giren Türkiye'den bu yıl 15 üniversite daha sıralamada yer aldı. Dört Türk üniversitesi ise dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında gösterildi.

Türkiye, THE 2027 dünya üniversiteleri sıralamasında 124 üniversiteyle yer aldı. (Foto: AA)

TÜRKİYE'NİN SIRALAMADAKİ ÜNİVERSİTE SAYISI 124'E YÜKSELDİ

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) açıklamasına göre, THE 2027 dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 124 üniversite yer aldı. Böylece Türkiye, bir önceki yıl 109 olan temsil sayısını 124'e çıkardı.

Bu sonuçla Türkiye, sıralamada yer alan üniversite sayısı bakımından ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sıraya yükseldi. Türkiye'nin listeye giren üniversite sayısındaki artış, ülkenin küresel yükseköğretim sıralamalarındaki temsil alanının genişlediğini ortaya koydu.

DÖRT TÜRK ÜNİVERSİTESİ İLK 500'DE Türkiye'den dört üniversite, THE 2027 dünya sıralamasında ilk 500 üniversite arasında kendisine yer buldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Koç Üniversitesi, 326-350 bandında yer alarak Türkiye'nin sıralamadaki en yüksek derecesini elde etti. Sabancı Üniversitesi 376-400 bandında, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-450 bandında sıralandı.

Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de 651-700 aralığında yer aldı.

Türkiye, üniversite temsil sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi. (Foto: AA)

13 ÜNİVERSİTE İLK 1000'DE

Türkiye'nin ilk 1000 içerisindeki üniversite sayısı ise 13'e ulaştı. ODTÜ, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin yanı sıra Bilkent Üniversitesi ile İTÜ de bu listede yer aldı.

Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi de 801-1000 bandında sıralanarak Türkiye'nin ilk 1000'deki üniversiteleri arasına girdi.

Türkiye'den 13 üniversite dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasına girdi. (Foto: AA)

"Üniversite sayımızın 109'dan 124'e çıkmasını değerli buluyoruz"

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin THE 2027 sıralamasında 124 üniversiteyle dünya üçüncülüğüne yükselmesinin, Türk yükseköğretiminin uluslararası alandaki görünürlüğü ve temsil gücü açısından önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin küresel rekabetteki yükselişini sürdürdüğüne dikkati çeken Özvar, Türk yükseköğretiminin dünyadaki ağırlığını daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Özvar, en az iki devlet ve iki vakıf üniversitesinin dünyanın ilk 100'ünde yer almasını hedeflediklerini vurguladı.

Özvar, "Bir yıl içinde sıralamada yer alan üniversite sayımızın 109'dan 124'e çıkmasını değerli buluyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz, bu geniş temsili üniversitelerimizin sıralamalardaki konumlarını daha yukarı taşıyan güçlü bir akademik performansla desteklemektir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye, küresel yükseköğretim sıralamasında temsil sayısını genişletti. (Foto: AA)

HEDEF AKADEMİK PERFORMANSI DAHA DA GÜÇLENDİRMEK

Üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki konumunun yalnızca sayısal bir başarı göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Özvar, akademik üretim ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Özvar, üniversitelerin bilimsel üretim gücünü, nitelikli araştırma kapasitesini ve uluslararası akademik katkısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, daha fazla Türk üniversitesinin dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Üniversitelerimizin uluslararası sıralamalardaki yerini yalnızca sayısal bir gösterge olarak görmediklerini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin bilimsel üretim gücünü, nitelikli araştırma kapasitesini ve dünyaya yaptığı akademik katkıyı sürekli artırmak istiyoruz. Daha fazla üniversitemizin dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."