Yıllık 4 milyon TL'ye dayanıyor: LGS öncesi yabancı özel liselerin kayıt ücretleri açıklandı
1 milyonu aşkın öğrenci 13 Haziran’da yapılacak LGS heyecanını yaşarken, yabancı özel liseler de fiyatlarını açıklamaya başladı. 1 yıllık eğitim ücreti ağırlıklı olarak 1.5- 2.1 milyon lira bandına yerleşti. Gözler fiyatını henüz açıklamayan Robert Koleji’ne çevrildi.
Bayram tatili sona ererken, 1 milyon 25 bin öğrencinin Liselere Geçiş Sınavı (LGS) telaşı başladı. Hem öğrenciler hem veliler 13 Haziran'da yapılacak sınavı heyecanla beklerken, yabancı liselerin de fiyatları belli olmaya başladı.
ALMAN LİSESİ 2.1 MİLYON TL
Eğitim ücretini açıklayan kolejler arasında ilk sırayı Alman Lisesi alıyor. Okul, hazırlık sınıfı okul ücretini peşin 2 milyon 7 bin 650, taksitli 2 milyon 158 bin 800 lira olarak açıkladı.
Yeni öğrenciler için okul ücreti Fransızca eğitim veren Saint-Joseph'te peşin 1 milyon 985 bin 500, taksitli 2 milyon 90 bin lira seviyesinde bulunurken, Saint Benoit ise fiyatını 1.6 milyon lira olarak belirledi.
Fransızca eğitim veren bir diğer lise olan Saint- Michel ise hazırlık ücretini peşin 1 milyon 505 bin 750, taksitli 1 milyon 585 bin lira olarak duyurdu. St. Georg Avusturya Lisesi'nde de yeni kayıtlar için fiyatlar peşin 1 milyon 360 bin, taksitli 1.5 milyon lira seviyesinde bulunuyor.
ROBERT KOLEJİ YILLIK 3.5 MİLYON TL'YE DAYANACAK
Yabancı liselerin fiyat rekortmeni Özel Amerikan Robert Lisesi henüz hazırlık sınıfı ücretini açıklamadı. Okulun eğitim ücreti geçen yıl peşin 1 milyon 728 bin 900, 10 taksitli 1 milyon 819 bin 800 liraydı.
Buna ilaveten de yatılı okuyanlardan alınan 7 günlük yatakhane ve yemek ücreti de ödeme seçeneğine göre 631 bin 300-664 bin 500 lira seviyesinde bulunuyordu.
Yeni eğitim yılında başlangıç sınıflarının artış tavanı olan yüzde 43.92 zam yapılsa, okulun sadece eğitim ücreti peşinde 2 milyon 488 bin, taksitlide 2 milyon 619 bin liraya çıkacak.
Yeni eğitim öğretim yılında özel okulların hizmet ücretleri de en fazla yüzde 29.28 artırılabilecek. Robert Koleji'nin 7 günlük yatakhane ve yemek ücreti bu tavan artış uygulansa 816 bin 144-859 bin 65 lira aralığına yükselecek. Yani tavan artış uygulanırsa, bu kolejde yatılı hazırlık sınıfı okuyacakların toplam yıllık ücreti peşinde 2 milyon 360 bin liradan 3 milyon 304 bin liraya, taksitlide 2 milyon 484 bin liradan 3 milyon 478 bin liraya çıkacak.