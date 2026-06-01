Robert Kolej henüz hazırlık sınıfı ücretini açıklamadı ancak tavan artış uygulanırsa yatılı hazırlık toplam yıllık ücreti 3 milyon 478 bin TL'ye ulaşacak.

Bayram tatili sona ererken, 1 milyon 25 bin öğrencinin Liselere Geçiş Sınavı (LGS) telaşı başladı. Hem öğrenciler hem veliler 13 Haziran'da yapılacak sınavı heyecanla beklerken, yabancı liselerin de fiyatları belli olmaya başladı.

ALMAN LİSESİ 2.1 MİLYON TL

Eğitim ücretini açıklayan kolejler arasında ilk sırayı Alman Lisesi alıyor. Okul, hazırlık sınıfı okul ücretini peşin 2 milyon 7 bin 650, taksitli 2 milyon 158 bin 800 lira olarak açıkladı.

Yeni öğrenciler için okul ücreti Fransızca eğitim veren Saint-Joseph'te peşin 1 milyon 985 bin 500, taksitli 2 milyon 90 bin lira seviyesinde bulunurken, Saint Benoit ise fiyatını 1.6 milyon lira olarak belirledi.

Fransızca eğitim veren bir diğer lise olan Saint- Michel ise hazırlık ücretini peşin 1 milyon 505 bin 750, taksitli 1 milyon 585 bin lira olarak duyurdu. St. Georg Avusturya Lisesi'nde de yeni kayıtlar için fiyatlar peşin 1 milyon 360 bin, taksitli 1.5 milyon lira seviyesinde bulunuyor.