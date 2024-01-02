MEB BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları saat kaçta, online mı? BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024! 1. 2. 3. sınıf örnek sorular...

MEB'in yayınladığı kılavuza göre, BİLSEM sınavı için başvuru tarihleri ve sınav tarihi belirlendi. İlkokul öğrencilerinin katıldığı bu sınav, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
MEB'in yayınladığı kılavuza göre, BİLSEM sınavı için başvuru tarihleri ve sınav tarihi belirlendi. İlkokul öğrencilerinin katıldığı bu sınav, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
BİLSEM 2024 SINAV TAKVİMİ
10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması
18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin
ilan edilmesi
22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının
değerlendirilmesi
06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin
giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması
26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
5-9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının
alınması
12-16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan
itirazların değerlendirilmesi
5-29 Ağustos 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
ADAY GÖSTERME SÜRECİ OKUL KOMİSYONLARINCA YÜRÜTÜLECEK
Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda belirtilen gözlem formları doldurularak başlayan aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak.