MEB BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları saat kaçta, online mı? BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024! 1. 2. 3. sınıf örnek sorular...

MEB'in yayınladığı kılavuza göre, BİLSEM sınavı için başvuru tarihleri ve sınav tarihi belirlendi. İlkokul öğrencilerinin katıldığı bu sınav, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.