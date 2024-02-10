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AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta 2024?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesindeki öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının güz dönemine ait bütünleme sınavlarının yaklaşan son günleriyle karşı karşıyalar. Dönem sonu değerlendirmelerinde arzu ettikleri başarıyı yakalayamayan veya derslerden harf notuyla geçme şartını sağlayamayan öğrenciler için bu bütünleme sınavları, önemli bir ikinci şans olarak değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 10:22 Güncelleme 10 Şubat 2024, 10:22
AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta 2024?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, merakla bekledikleri bütünleme sınavı tarihlerine ilişkin son bilgileri almaya başladılar. Öğrencilerin akademik başarılarını tamamlamak için önemli bir fırsat olan bütünleme sınavları, dönem sonu başarısızlık durumlarını telafi etmek için düzenleniyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

Sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra uygulanacak olan oturumlar saat 14.00'de başlayacak.

BÜTÜNLEME SINAVININ DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70'tir.

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