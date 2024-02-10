AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta 2024?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, merakla bekledikleri bütünleme sınavı tarihlerine ilişkin son bilgileri almaya başladılar. Öğrencilerin akademik başarılarını tamamlamak için önemli bir fırsat olan bütünleme sınavları, dönem sonu başarısızlık durumlarını telafi etmek için düzenleniyor.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.
Sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra uygulanacak olan oturumlar saat 14.00'de başlayacak.