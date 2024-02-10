AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta 2024?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, merakla bekledikleri bütünleme sınavı tarihlerine ilişkin son bilgileri almaya başladılar. Öğrencilerin akademik başarılarını tamamlamak için önemli bir fırsat olan bütünleme sınavları, dönem sonu başarısızlık durumlarını telafi etmek için düzenleniyor.