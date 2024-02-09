MEB’den flaş resmi karar! Nisan ara tatiline 1,5 ay kala duyuruldu! Öğretmenler, anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

2024 yılı eğitim öğretim takvimine göre, öğrenciler için planlanan ikinci ara tatil, 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Ancak bu yıl, tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle bazı değişikliklerin olabileceği belirtiliyor.

YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ifadelerine göre, ikinci dönem ara tatilinin iptal edilme ihtimali bulunmakta. Bakan Tekin, konuyla ilgili olarak, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." şeklinde bir açıklamada bulundu.