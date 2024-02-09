MEB’den flaş resmi karar! Nisan ara tatiline 1,5 ay kala duyuruldu! Öğretmenler, anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

2024 yılı eğitim öğretim takvimine göre, öğrenciler için planlanan ikinci ara tatil, 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Ancak bu yıl, tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle bazı değişikliklerin olabileceği belirtiliyor.
YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ifadelerine göre, ikinci dönem ara tatilinin iptal edilme ihtimali bulunmakta. Bakan Tekin, konuyla ilgili olarak, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." şeklinde bir açıklamada bulundu.
Ramazan Bayramı ve İkinci Ara Tatil Birleşiyor mu?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, 2024 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan Cuma'ya, son günü ise 23 Nisan Pazar'a denk geliyor. Bu durum, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilinin birleştiğini gösteriyor. Böylece öğrenciler, hafta sonu da dahil olmak üzere toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı bulacaklar.