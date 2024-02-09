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MEB'den flaş resmi karar! Nisan ara tatiline 1,5 ay kala duyuruldu! Öğretmenler, anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Okulların ikinci dönemi başladı ve öğrencilerin merakla beklediği ikinci ara tatil tarihi gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 takvimini açıkladı ve öğrencilere ikinci ara tatilin ne zaman olacağı konusunda netlik kazandırdı. Bu yılın takvimine göre, ikinci ara tatil ve Ramazan Bayramı tarihlerinin çakışıp çakışmayacağı da öğrencilerin ve velilerin dikkatle takip ettiği konulardan biri haline geldi.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 10:40 Güncelleme 09 Şubat 2024, 10:40
MEB’den flaş resmi karar! Nisan ara tatiline 1,5 ay kala duyuruldu! Öğretmenler, anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

2024 yılı eğitim öğretim takvimine göre, öğrenciler için planlanan ikinci ara tatil, 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Ancak bu yıl, tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle bazı değişikliklerin olabileceği belirtiliyor.

YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ifadelerine göre, ikinci dönem ara tatilinin iptal edilme ihtimali bulunmakta. Bakan Tekin, konuyla ilgili olarak, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." şeklinde bir açıklamada bulundu.



Ramazan Bayramı ve İkinci Ara Tatil Birleşiyor mu?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, 2024 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan Cuma'ya, son günü ise 23 Nisan Pazar'a denk geliyor. Bu durum, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilinin birleştiğini gösteriyor. Böylece öğrenciler, hafta sonu da dahil olmak üzere toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı bulacaklar.



Ara Tatil Kaldırılıyor mu?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını belirterek, konuyla ilgili bir değerlendirme yapılacağını ifade etti. Bakan Tekin, "Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor" şeklindeki yorumların, tatillerin işlevselliğini değerlendirmek için yapıldığını söyledi.

Ayrıca, Türkiye'nin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu belirterek, ara tatil tarihlerinin bölgesel iklim koşullarına göre revize edilebileceğini de dile getirdi.

MEB 2023-2024 Çalışma Takvimi

Okulların Açılışı: 11 Eylül Pazartesi
İlk Ara Tatil: 11-20 Kasım
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak - 2 Şubat (Toplam 15 gün)
İkinci Ara Tatil: 8-12 Nisan
Eğitim Öğretim Yılı Sonu: 15 Haziran 2024



Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, 2024 yılında ikinci ara tatilin nasıl bir düzenleme ile gerçekleşeceği, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle Ramazan Bayramı ile çakışan tatil döneminin nasıl değerlendirileceği konusunda yapılacak olan net açıklama, eğitim takviminde önemli bir yer tutacak.

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