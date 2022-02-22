MEB AÖO, AÖL 2. dönem sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mi olacak? e-Sınav ne demek?

Eğitimlerine açıktan devam eden binlerce kişi lise ve ya ilkokul diplomalarını alabilmek için AÖL-AÖO sınavlarına katılıyor. Bahar dönemi derslerinin başlamasıyla birlikte gözler 2. dönem sınavlarına çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sınavlar online yapılmıştı. Hal böyle olunca bu yıl sınavların nasıl uygulanacağı merak edildi. Peki Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖO, AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? 2022 AÖL sınavları online mi olacak? Açıklama geldi!