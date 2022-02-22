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    • Eğitim
    • 22.02.2022 06:52
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    • 22.02.2022 06:52
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    MEB AÖO, AÖL 2. dönem sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mi olacak? e-Sınav ne demek?

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2. dönemde sınavların hangi tarihte ve nasıl yapılacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 2. dönem AÖL, AÖO sınav tarihlerini duyurdu. Ayrıca sınavların online mi yoksa yüz yüze mi yapılacağı da belli oldu. Peki Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖO, AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 AÖL sınavları online mi olacak? e-Sınav ne demek? İşte yanıtları...

    Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman?

    Eğitimlerine açıktan devam eden binlerce kişi lise ve ya ilkokul diplomalarını alabilmek için AÖL-AÖO sınavlarına katılıyor. Bahar dönemi derslerinin başlamasıyla birlikte gözler 2. dönem sınavlarına çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sınavlar online yapılmıştı. Hal böyle olunca bu yıl sınavların nasıl uygulanacağı merak edildi. Peki Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖO, AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? 2022 AÖL sınavları online mi olacak? Açıklama geldi!

    AÇIK ÖĞRETİM (AÖL) SINAVLARI NE ZAMAN?

    2021-2022 MEB AÖL-AÖO sınav tarihleri açıklandı. Takvime göre Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 1 Mart'ta başlayacak. Öğrenciler saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar sınavlarına katılabilecek.

    2. DÖNEM AÖL SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

    AÖL 2. dönem sınavı sınavları online ortamda yapılacak. Takvimde sınavların e-Sınav olarak uygulanacağı belirtildi.

        E-SINAV NE DEMEK?

        E-sınav ehliyet sınavlarındaki uygulamanın birebir aynısıdır. AÖL ve AÖO öğrencileri sınavlara belirlenen okullarda bilgisayar ortamında girecek.

        MEB'den yapılan açıklamada, ''e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)'' denildi.

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        Haberler Eğitim MEB AÖO, AÖL 2. dönem sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mi olacak? e-Sınav ne demek?
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