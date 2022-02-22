Ara tatil ne zaman? 2022 Okullar ne zaman tatil olacak? MEB Nisan ikinci tatil tarihi

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, kanun ile ilgili tüm yönetmeliğin hazır olduğunu ve tüm eğitim paydaşlarının görüşlerine açtıklarını söyledi. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı yönünden tarihi bir gün olduğunu ve 60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşıp yürürlüğe girdiğini kaydetti.

'UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Bakan Özer, 15 Mart tarihine kadar tüm STK'lerden, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceklerini ve uygulamaya başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı yönünden dün çok tarihi bir gündü. 60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşmış ve yürürlüğe girmiş oldu. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu uygulaması ile ilgili yönetmeliği de hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık.