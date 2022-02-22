Ara tatil ne zaman? 2022 Okullar ne zaman tatil olacak? MEB Nisan ikinci tatil tarihi

Nisan ara tatiline az bir süre kaldı. İkinci dönem 7 Şubat'ta başladı. 2. dönemin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen MEB takvimini araştırmaya koyuldu. Ara tatil ne zaman? 2022 Okullar ne zaman tatil olacak? sorularının yanıtları internet arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Mart ayına girmemize az bir süre kala ikinci ara tatilin ne zaman uygulanacağı, karnelerin ne zaman verileceği ve okulların kapanacağı tarih meak ediliyor. İşte 2021- 2022 MEB takvimi...
ARA TATİL NE ZAMAN?
2. dönemde ara tatil 11 Nisan'da başlayacak 15 Nisan'da da sona erecek. 18 Nisan Pazartesi günü de yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam edecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022 yılında karneler 17 Haziran'da dağıtılacak. Ardından öğrenciler 3 aylık yaz tatiline girecek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Özer, burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, kanun ile ilgili tüm yönetmeliğin hazır olduğunu ve tüm eğitim paydaşlarının görüşlerine açtıklarını söyledi. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı yönünden tarihi bir gün olduğunu ve 60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşıp yürürlüğe girdiğini kaydetti.
'UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIZ'
Bakan Özer, 15 Mart tarihine kadar tüm STK'lerden, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceklerini ve uygulamaya başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Milli Eğitim Bakanlığı yönünden dün çok tarihi bir gündü. 60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşmış ve yürürlüğe girmiş oldu. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu uygulaması ile ilgili yönetmeliği de hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık.