MEB-AÖL sınavları online mı yoksa yüzyüze mi düzenlenecek? Açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş belgeleri…

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı),

istenir.

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,

C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

İstenir.