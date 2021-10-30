MEB-AÖL sınavları online mı yoksa yüzyüze mi düzenlenecek? Açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş belgeleri…

Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci Açık lise sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde okuyanlar 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimini merak ediyor ve özellikle 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Peki 1. dönem açık lise sınavları için tarih verildi mi, ne zaman gerçekleşecek? Koronavirüs vakaları nedeniyle AÖL sınavları online mı yoksa yüzyüze mi düzenlenecek? AÖL sınav giriş belgeleri hangi tarihte yayınlanacak? İşte tüm bilgiler…
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI DÜZENLENECEK?
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü erişime açılacak.