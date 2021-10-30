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    • Eğitim
    • 30.10.2021 08:52
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    • 30.10.2021 08:52
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    MEB-AÖL sınavları online mı yoksa yüzyüze mi düzenlenecek? Açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş belgeleri…

    Açık lise sınavı ne zaman? MEB-AÖL sınavları online mı yoksa yüzyüze mi düzenlenecek? AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2021-2022 yılı Açık Öğretim Lisesi takvimine göre AÖL 1.dönem sınavlarının gerçekleştirileceği tarih açıklandı. Peki AÖL sınavları için giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

    takvim.com.tr
    Açık lise sınavı ne zaman?

    Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci Açık lise sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde okuyanlar 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimini merak ediyor ve özellikle 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Peki 1. dönem açık lise sınavları için tarih verildi mi, ne zaman gerçekleşecek? Koronavirüs vakaları nedeniyle AÖL sınavları online mı yoksa yüzyüze mi düzenlenecek? AÖL sınav giriş belgeleri hangi tarihte yayınlanacak? İşte tüm bilgiler…

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

    2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

    AÖL SINAVLARI ONLİNE MI DÜZENLENECEK?

    Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

    2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü erişime açılacak.

        Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

        İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
        Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,
        Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

        e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
        İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan,

        Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
        C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
        Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

        b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin;
        İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
        C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
        Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
        İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı),
        istenir.

        Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;
        C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
        Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
        Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,
        C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
        İstenir.
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        Haberler Eğitim MEB-AÖL sınavları online mı yoksa yüzyüze mi düzenlenecek? Açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş belgeleri…
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