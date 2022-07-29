AÖL 3. dönem sınavları sürüyor! Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 3. dönem sınavlarını online olarak gerçekleştiriyor. Öğrenciler ise AÖL sınav giriş ekranı ve sınavın son gününü araştırıyor. Peki, 2022 AÖL sınavları ne zaman bitiyor?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Açık Öğretim Kurumları 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak uygulanıyor.
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SONUÇ SORGULAMA!
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından düzenlenen açıköğretim 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz detay paylaşılmadı ancak sınavların tamamlanması ardından Ağustos ayının başında açıklanması bekleniyor.