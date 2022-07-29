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    • Eğitim
    • 29.07.2022 11:53
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    • 30.07.2022 10:20
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    MEB AÖL sınav giriş ekranı! AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Açıköğretim lisesi 3. dönem sınavlarını uyguluyor. Sınavlar çevrim içi olarak 20 Temmuz günü başlamıştı. Sonuçların açıklanma tarihi ise birçok kişi tarafından merak edildi.

    takvim.com.tr
    AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL 3. dönem sınavları sürüyor! Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 3. dönem sınavlarını online olarak gerçekleştiriyor. Öğrenciler ise AÖL sınav giriş ekranı ve sınavın son gününü araştırıyor. Peki, 2022 AÖL sınavları ne zaman bitiyor?

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Açık Öğretim Kurumları 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak uygulanıyor.

    AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SONUÇ SORGULAMA!

    AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB tarafından düzenlenen açıköğretim 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz detay paylaşılmadı ancak sınavların tamamlanması ardından Ağustos ayının başında açıklanması bekleniyor.

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ

        1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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        Haberler Eğitim MEB AÖL sınav giriş ekranı! AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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