ÖSYM 2022 KPSS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır ve renkli mi olmak zorunda? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Kpss sınavı için nefesler tutuldu. Adaylar isegiriş belgeleri hakkında birçok detayı araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...
KPSS 2022 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2022 KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonara salonlara alınmayacak ve sınav 130 dakika sürecek.
KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
KPSS lisans sınav giriş belgesi ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden alınabilecek. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar karşılarına çıkan ekranda girecekleri sınavı seçerek, sınav giriş belgelerine kolaylıkla ulaşabilecekler.