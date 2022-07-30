Eğitim Bilimleri sınavı ise 31 Temmuz 2022, saat 14.45'te başlayacak. 100 dakika süren sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİNİ UNUTANLAR SINAV GİRİŞ BELGESİNİ NASIL ALACAK? ÖSYM aday şifresini unutan adaylar ekranın sağ üst tarafından bulunan "e-devlet" girişi ile sisteme girerek sınav giriş belgesini kolaylıkla alabilecek.

ÖSYM 2022 KPSS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır ve renkli mi olmak zorunda? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!