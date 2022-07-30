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    • Haberler
    • 30.07.2022 15:46
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    • 30.07.2022 15:48
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    ÖSYM 2022 KPSS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır ve renkli mi olmak zorunda? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

    KPSS sınavına sayılı saatler kala adaylar giriş belgeleri hakkında ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, KPSS giriş belgesi nasıl çıkartılır? KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    ÖSYM 2022 KPSS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

    Kpss sınavı için nefesler tutuldu. Adaylar isegiriş belgeleri hakkında birçok detayı araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

    KPSS 2022 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
    2022 KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonara salonlara alınmayacak ve sınav 130 dakika sürecek.

    KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
    KPSS lisans sınav giriş belgesi ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden alınabilecek. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar karşılarına çıkan ekranda girecekleri sınavı seçerek, sınav giriş belgelerine kolaylıkla ulaşabilecekler.

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        ÖSYM ADAY ŞİFRESİNİ UNUTANLAR SINAV GİRİŞ BELGESİNİ NASIL ALACAK?
        ÖSYM aday şifresini unutan adaylar ekranın sağ üst tarafından bulunan "e-devlet" girişi ile sisteme girerek sınav giriş belgesini kolaylıkla alabilecek.

        KPSS'DE KAÇ SORU SORULACAK, KAÇ SAAT SÜRECEK?
        Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 31 Temmuz 2022, saat 10.15'te başlayacak. 120 soru bulunan sınavda adaylara 130 dakika süre verilecek.

        Eğitim Bilimleri sınavı ise 31 Temmuz 2022, saat 14.45'te başlayacak. 100 dakika süren sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek.
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        Haberler Haberler ÖSYM 2022 KPSS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır ve renkli mi olmak zorunda? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
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