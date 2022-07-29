MEBBİS iller arası tayin atama sonuçları: 2022 Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İlişik kesme işlemleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıla dair öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler il dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimde sonuçların açıklanacağı tarih belli olmuştu. Peki, MEB 2022 iller arası yer değiştirme atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS il dışı tayin atama sonuçları: İlişik kesme işlemleri ne zaman? İşre detaylar!
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA/TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Ağustos tarihinde başlayacak.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA/TAYİN BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru işlemleri mebbis.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası veya Kullanıcı adı ve şifre girdikten sonra yapılabiliyor.
Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.