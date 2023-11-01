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ÖSYM SONUÇ: sonuc.osym.gov.tr! EUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EUS sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

15 Ekim'de uygulanan EUS sınavının sonuçları bekleniyor. Sınavlara başvurular, 31 Ağustos–7 Eylül 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Sınava katılan adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki EUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1 Kasım 2023 EUS sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte sonuç sorgulama ekranı: sonuc.osym.gov.tr...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 07:06 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:07
ÖSYM SONUÇ: sonuc.osym.gov.tr! EUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EUS sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

''EUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EUS sınav sonuçlarına nasıl bakılır?'' sorularına yanıt aranıyor. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi sınavı (EUS) 15 Ekim 2023 tarihinde tamamlandı. Gözler ÖSYM'in son dakika duyurularına çevrildi. İşte detaylar...

EUS SINAV 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EUS sınavı sonuçlarının 1 Kasım 2023 tarihinde erişime açılması bekleniyor.

EUS 2023 SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EUS 2023 sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi ile sorgulanabilecek.

EUS 2023 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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