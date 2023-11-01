ÖSYM SONUÇ: sonuc.osym.gov.tr! EUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EUS sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

''EUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EUS sınav sonuçlarına nasıl bakılır?'' sorularına yanıt aranıyor. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi sınavı (EUS) 15 Ekim 2023 tarihinde tamamlandı. Gözler ÖSYM'in son dakika duyurularına çevrildi. İşte detaylar...