ÖSYM SONUÇ: sonuc.osym.gov.tr! EUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EUS sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

''EUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EUS sınav sonuçlarına nasıl bakılır?'' sorularına yanıt aranıyor. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi sınavı (EUS) 15 Ekim 2023 tarihinde tamamlandı. Gözler ÖSYM'in son dakika duyurularına çevrildi. İşte detaylar...
EUS SINAV 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EUS sınavı sonuçlarının 1 Kasım 2023 tarihinde erişime açılması bekleniyor.
EUS 2023 SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
EUS 2023 sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi ile sorgulanabilecek.
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