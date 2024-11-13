MEB - AGS nedir? AGS sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM sınav takvimi ve başvuru detayları...

Adaylar tarafından sıklıkla araştırılan 2025 AGS sınavı nın zaman yapılacağı bugün itibarıyla netleşti. Peki MEB - AGS nedir? AGS sınavı ne zaman? İşte 2025 ÖSYM - AGS sınav takvimi ve başvuru detayları...

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MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ GİRİŞ SINAVI (MEB-AGS) NEDİR?

Mevcut durumda KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırılarak, yerine 2025'ten itibaren Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise devam edecek.