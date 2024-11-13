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MEB - AGS nedir? AGS sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM sınav takvimi ve başvuru detayları...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2025 ÖSYM takvimi bugün itibarıyla paylaşıldı. Adayların araştırdığı 2025 AGS sınavının zaman yapılacağı da bugün netleşti. Peki MEB - AGS nedir? AGS sınavı ne zaman? İşte 2025 ÖSYM sınav takvimi ve başvuru detayları...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:02 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:03
MEB - AGS nedir? AGS sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM sınav takvimi ve başvuru detayları...

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Adaylar tarafından sıklıkla araştırılan 2025 AGS sınavının zaman yapılacağı bugün itibarıyla netleşti. Peki MEB - AGS nedir? AGS sınavı ne zaman? İşte 2025 ÖSYM - AGS sınav takvimi ve başvuru detayları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ GİRİŞ SINAVI (MEB-AGS) NEDİR?

Mevcut durumda KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırılarak, yerine 2025'ten itibaren Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise devam edecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 AGS SINAV TARİHİ

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, 2025 yılında 13 Temmuz'da yapılırken ÖABT sınavı da aynı tarihte yapılacak.

Başvurular ise 8 Mayıs ile 15 Mayıs aralığında gerçekleşecek.

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