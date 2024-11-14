KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ || ÖSYM ile KPSS 2024/2 ile memur atamaları ne zaman yapılacak? Kılavuz yayımlandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından memur olma hayali kuran binlerce vatandaş için gözler 2024 yılı merkezi atama takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı sonuçlarına göre, memur adayları kamu kurumlarında görev alabilmek için merkezi yerleştirmeye başvuracak. Peki, 2024 KPSS merkezi atamaları ne zaman yapılacak? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte, KPSS 2024/2 merkezi atamalarıyla ilgili tüm ayrıntılar...

KPSS 2024/2 Merkezi Atama Başvuruları 19-26 Aralık'ta ÖSYM'nin açıklamasına göre, 2024/2 merkezi yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihleri arasında alınacak. Bu tarihlerde, kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği kadrolar için adaylar tercih işlemlerini yapacaklar. Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak gerçekleştirilecek.

KPSS 2024 Merkezi Atamaları İçin Tarihler Belli Oldu! Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak merkezi yerleştirme başvurularının tarihleri ÖSYM tarafından ilan edildi. KPSS 2024/2 tercihlerinin aralık ayında alınacağı bu süreç, kamu görevine başlamak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. İşte detaylar:

(Takvim Foto Arşiv)

KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu Yayınlanacak mı?



KPSS 2024/2 tercihlerine yönelik kılavuz henüz yayınlanmadı. Adaylar, başvuru sürecinde rehber olacak bu kılavuzda yer alacak kadro ve pozisyon detaylarını inceleyerek tercihlerini yapabilecekler. Kılavuzun, başvuruların başlamasından kısa bir süre önce ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

KPSS Puanı Kaç Yıl Geçerli?



KPSS puanlarının geçerlilik süresi iki yıl olarak belirlenmiş durumda. Bir aday, sınava girdiği yıldan itibaren bir sonraki yıl boyunca bu puanı geçerli sayılmakta. Ancak bu süreçte kamu kurumlarında personel alımı yapılmaması gibi bir durum söz konusu olursa, puan geçerliliği uzatılabilir ya da bir sonraki sınav puanları dikkate alınabilir.