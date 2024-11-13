2025 ÖABT ne zaman? KPSS - ÖABT ayrıldı mı? Sınav takvimi, başvuru detayları...

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 2025 KPSS sınav tarihleri kesinleşmiş oldu. Yapılan açıklamanın ardından lisans, önlisans ve ortaöğretim adayları sınav tarihlerini ve başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Adaylar aynı zamanda 2025 ÖABT- KPSS başvuru tarihlerini ve sınav ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavları ne zaman? İşte, 2025 ÖABT sınav tarihleri ve başvuru takvimi ile ilgili detaylar...