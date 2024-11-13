2025 ÖABT ne zaman? KPSS - ÖABT ayrıldı mı? Sınav takvimi, başvuru detayları...

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 2025 KPSS sınav tarihleri kesinleşmiş oldu. Yapılan açıklamanın ardından lisans, önlisans ve ortaöğretim adayları sınav tarihlerini ve başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Adaylar aynı zamanda 2025 ÖABT- KPSS başvuru tarihlerini ve sınav ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavları ne zaman? İşte, 2025 ÖABT sınav tarihleri ve başvuru takvimi ile ilgili detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
2025 ÖABT- KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
KPSS ALAN BİLGİSİ NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.
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