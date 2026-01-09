MEB AGS kontenjan dağılımı açıklandı! İşte sınav tarihleri ve başvuru ekranı

(10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi/ Fotoğraf:AA)) MEB-AGS İçin En Az 50 Puan Şartı Hazırlık eğitimine başvurabilmek için adayların 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Yerleştirmeler her branş için puan üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Her alan için belirlenen kontenjan kadar asıl aday, ayrıca asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda ise bilgisayar kurası uygulanacak. Yedek listede yer almak herhangi bir kazanılmış hak doğurmayacak.

En Fazla Kontenjan Ayrılan Branşlar Açıklandı Toplam 10 bin öğretmen adayının alınacağı hazırlık eğitimi kapsamında branş bazında kontenjan dağılımı da duyuruldu. En fazla kontenjan ayrılan ilk beş branş şöyle sıralandı: Sınıf Öğretmenliği: 2.816 kontenjan

Özel Eğitim Öğretmenliği: 1.798 kontenjan

İngilizce Öğretmenliği: 801 kontenjan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 762 kontenjan

Okul Öncesi Öğretmenliği: 653 kontenjan

Başvurular İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Onaylanacak Adayların yaptığı başvurular tercih ettikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun görülen başvurular onaylanırken, şartları taşımayan başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Başvurunun onaylanıp onaylanmadığını takip etmek tamamen adayın sorumluluğunda olacak.