MEB AGS kontenjan dağılımı açıklandı! İşte sınav tarihleri ve başvuru ekranı
Millî Eğitim Akademisinde verilecek hazırlık eğitimi için başvurular 20-27 Ocak 2026’da alınacak. 10 bin adayın kabul edileceği programda en fazla kontenjan sınıf, özel eğitim, İngilizce, DKAB ve okul öncesi öğretmenliklerine ayrıldı.
Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarını kapsayan Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için beklenen başvuru duyurusunu yayımladı.
MEB DUYURDU
2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak başvurulara ilişkin kontenjanlar ve başvuru takvimi netleşti. MEB sosyal medya hesabı üzerinden ve resmi sitesinden detayları duyurdu. Hazırlık eğitimine katılmak isteyen öğretmen adayları, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebilecek.
Başvurular e-Devlet Üzerinden Alınacak
Adaylar başvurularını, akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden yapacak. Sisteme girişler e-Devlet kullanıcı bilgileri ile sağlanacak. Başvurular yalnızca duyuruda belirtilen öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Süreç tamamen dijital ortamda yürütülecek ve 27 Ocak 2026 Salı günü saat 16.00'dan sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
MEB-AGS İçin En Az 50 Puan Şartı
Hazırlık eğitimine başvurabilmek için adayların 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Yerleştirmeler her branş için puan üstünlüğü esasına göre yapılacak.
Her alan için belirlenen kontenjan kadar asıl aday, ayrıca asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda ise bilgisayar kurası uygulanacak. Yedek listede yer almak herhangi bir kazanılmış hak doğurmayacak.
En Fazla Kontenjan Ayrılan Branşlar Açıklandı
Toplam 10 bin öğretmen adayının alınacağı hazırlık eğitimi kapsamında branş bazında kontenjan dağılımı da duyuruldu. En fazla kontenjan ayrılan ilk beş branş şöyle sıralandı:
- Sınıf Öğretmenliği: 2.816 kontenjan
- Özel Eğitim Öğretmenliği: 1.798 kontenjan
- İngilizce Öğretmenliği: 801 kontenjan
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 762 kontenjan
- Okul Öncesi Öğretmenliği: 653 kontenjan
Başvurular İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Onaylanacak
Adayların yaptığı başvurular tercih ettikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun görülen başvurular onaylanırken, şartları taşımayan başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilecek.
Başvurunun onaylanıp onaylanmadığını takip etmek tamamen adayın sorumluluğunda olacak.
Yerleştirmeler Tercihlere ve Puan Üstünlüğüne Göre Yapılacak
Hazırlık eğitiminin verileceği eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, MEB-AGS puanı ve aday tercihleri dikkate alınarak yapılacak. Birden fazla merkez bulunan alanlarda tercihler öncelikli olacak.
Tercihlerine yerleşemeyen adaylar ise uygun merkezlere resen yerleştirilecek. Süresi içinde kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.
Asıl ve Yedek Listeler 30 Ocak'ta Duyurulacak
Hazırlık eğitimine kabul edilen asıl ve yedek aday listeleri, 30 Ocak 2026 tarihinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sürece ilişkin tüm resmi açıklamalar ise personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr sitelerinden takip edilebilecek.