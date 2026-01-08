2026 MEB-AGS ve ÖABT sınavı konu dağılımları açıklandı! Sınavlar ne zaman yapılacak?

Tarih (%7,5)

Osmanlı öncesi Türk devletleri tarihi, Osmanlı tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile çağdaş Türk ve dünya tarihi konuları sorulacak.

Türkiye Coğrafyası (%7,5)

Türkiye fiziki coğrafyası ile beşeri ve ekonomik coğrafya başlıkları sınav kapsamına dahil edilecek.

Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi (%37,5)

Eğitim tarihinden öğrenme ve gelişim psikolojisine, ölçme ve değerlendirmeden sınıf yönetimine kadar geniş bir içerik adayları bekliyor. Bu bölümde ayrıca Türk Millî Eğitim Sisteminin genel yapısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de yer alacak.