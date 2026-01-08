PODCAST CANLI YAYIN

2026 MEB-AGS ve ÖABT sınavı konu dağılımları açıklandı! Sınavlar ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamında uygulanacak 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ilişkin konu dağılımları duyuruldu. Öğretmenlik Mesleği Kanunu doğrultusunda, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için düzenlenecek sınavlar 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, AGS konu dağılımlarının güncellendiği ve ÖABT alanlarına ilk kez "Özel Eğitim" alanının eklendiği bildirildi. Özel Eğitim alanına ait ayrıntılı konu başlıkları ve soru ağırlıkları da kamuoyu ile paylaşıldı.

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) – 80 SORU KONU DAĞILIMI

Alan Kapsam / Konular Yaklaşık Ağırlık (%)
Sözel Yetenek Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Anlatımın Oluşması
Paragrafta Anlam
Sözel Mantık		 18,75
Sayısal Yetenek Temel Matematik
Grafik ve Tablo Yorumlama
Mantıksal Muhakeme Problemleri		 18,75
Tarih Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
Osmanlı Tarihi (XIII. yy – XX. yy başları)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yy başı – II. Dünya Savaşı sonu)
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yy başından günümüze)		 7,5
Türkiye Coğrafyası Türkiye Fiziki Coğrafyası
Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası		 7,5
Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi Eğitim Tarihi, Felsefi, Toplumsal, Ekonomik ve Politik Temeller
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Sınıf Yönetimi
Program Okuryazarlığı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenme Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Eğitim ve Öğretim Teknolojileri
Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli		 37,5
Mevzuat Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (2709)
İnsan Hakları Hukuku
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu		 10
ÖABT ÖZEL EĞİTİM ALANI – KONU DAĞILIMI

Test Bölümü Konu Başlığı Yaklaşık Ağırlık (%)
Alan Bilgisi Testi Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 10
Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek 6
İşitme ve Görme Yetersizliği 10
Erken Çocuklukta Özel Eğitim 4
Uygulamalı Davranış Analizi 8
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) 6
Özel Eğitimde Değerlendirme 6
Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 4
Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 6
Alan Eğitimi Testi 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Özel Eğitim Programları 4
Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 4
Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 4
Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 4
Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 4
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 4
Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 4
Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 4
Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 4
Özel Eğitimde Aile Eğitimi 4
AGS 80 SORUDAN OLUŞACAK

2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS), toplam 80 sorudan oluşacak. Testte yer alacak alanlar ve yaklaşık ağırlıkları şu şekilde belirlendi:

Sözel Yetenek (%18,75)
Sözcükte anlam, cümlede anlam, anlatımın oluşması, paragrafta anlam ve sözel mantık konularını kapsayacak.

Sayısal Yetenek (%18,75)
Temel matematik, grafik ve tablo yorumlama ile mantıksal muhakeme problemleri bu bölümde yer alacak.

Tarih (%7,5)
Osmanlı öncesi Türk devletleri tarihi, Osmanlı tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile çağdaş Türk ve dünya tarihi konuları sorulacak.

Türkiye Coğrafyası (%7,5)
Türkiye fiziki coğrafyası ile beşeri ve ekonomik coğrafya başlıkları sınav kapsamına dahil edilecek.

Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi (%37,5)
Eğitim tarihinden öğrenme ve gelişim psikolojisine, ölçme ve değerlendirmeden sınıf yönetimine kadar geniş bir içerik adayları bekliyor. Bu bölümde ayrıca Türk Millî Eğitim Sisteminin genel yapısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de yer alacak.

Mevzuat (%10)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan hakları hukuku, Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Öğretmenlik Mesleği Kanunu bu başlık altında ölçülecek.

ÖABT'ye "Özel Eğitim" Alanı İlk Kez Dahil Edildi

2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde önemli bir yenilik yapıldı. ÖABT alanlarına "Özel Eğitim" eklendi. Bu alanda toplam 50 soru sorulacak.

Alan Bilgisi Testi bölümünde; zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, işitme ve görme yetersizliği, erken çocuklukta özel eğitim, uygulamalı davranış analizi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, özel eğitimde değerlendirme, dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi ile özel eğitim politikaları ve yasal düzenlemeler yer alacak.

Alan Eğitimi Testi bölümünde ise 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) özel eğitim programları temel alınacak. Okuma-yazma, matematik, fen ve sosyal bilgiler, Türkçe, sanatsal beceriler, oyun ve müzik, fiziksel eğitim ve spor, sosyal uyum becerileri ile aile eğitimi konularından sorular yöneltilecek.

