2026 MEB-AGS ve ÖABT sınavı konu dağılımları açıklandı! Sınavlar ne zaman yapılacak?

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) – 80 SORU KONU DAĞILIMI
|Alan
|Kapsam / Konular
|Yaklaşık Ağırlık (%)
|Sözel Yetenek
|Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Anlatımın Oluşması
Paragrafta Anlam
Sözel Mantık
|18,75
|Sayısal Yetenek
|Temel Matematik
Grafik ve Tablo Yorumlama
Mantıksal Muhakeme Problemleri
|18,75
|Tarih
|Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
Osmanlı Tarihi (XIII. yy – XX. yy başları)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yy başı – II. Dünya Savaşı sonu)
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yy başından günümüze)
|7,5
|Türkiye Coğrafyası
|Türkiye Fiziki Coğrafyası
Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası
|7,5
|Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi
|Eğitim Tarihi, Felsefi, Toplumsal, Ekonomik ve Politik Temeller
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Sınıf Yönetimi
Program Okuryazarlığı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenme Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Eğitim ve Öğretim Teknolojileri
Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
|37,5
|Mevzuat
|Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (2709)
İnsan Hakları Hukuku
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu
|10
ÖABT ÖZEL EĞİTİM ALANI – KONU DAĞILIMI
|Test Bölümü
|Konu Başlığı
|Yaklaşık Ağırlık (%)
|Alan Bilgisi Testi
|Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu
|10
|Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek
|6
|İşitme ve Görme Yetersizliği
|10
|Erken Çocuklukta Özel Eğitim
|4
|Uygulamalı Davranış Analizi
|8
|Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP)
|6
|Özel Eğitimde Değerlendirme
|6
|Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi
|4
|Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler
|6
|Alan Eğitimi Testi
|2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Özel Eğitim Programları
|4
|Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi
|4
|Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
|4
|Özel Eğitimde Matematik Öğretimi
|4
|Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi
|4
|Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor
|4
|Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi
|4
|Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi
|4
|Özel Eğitimde Oyun ve Müzik
|4
|Özel Eğitimde Aile Eğitimi
|4