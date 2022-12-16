MEB açıkladı! 2022 AÖL sınavı iptal mi edildi? AÖL sınavı yeniden mi yapılacak?

BAKANLIK ANBEAN İZLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın uygulandığı sistem üzerinden her öğrencinin sınavdaki hareketini rahatlıkla görüntüleyip, tespit edebiliyor. Yani, sınav sistemi üzerinden kaç öğrencinin hangi dersin sınavına girdiği, hangi sınavları bitirdiği ve hangi sınavda ne kadar süre kaldığı takip edilebiliyor. Ayrıca sınav esnasında, öğrencinin bilgisayar ekranında yaptığı tüm işlemler, yine sınav sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor. Öğrenci, başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaparsa, söz konusu öğrencinin sınavı anında iptal ediliyor. Bakanlık, sınav sorularını internet üzerinden paylaşan ve kopya çektiği anlaşılan öğrencilerin sınavları hakkında da gerekli işlemleri yapıyor.