MEB açıkladı! 2022 AÖL sınavı iptal mi edildi? AÖL sınavı yeniden mi yapılacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınavı'nda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.
AÖL SINAVI İPTAL Mİ OLDU?
AÇIK Öğretim Lisesi 1'inci dönem sınavları, çevrimiçi ortamda 9 Aralık'ta başladı ve 20 Aralık'a kadar devam edecek. Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini sınavlarına girdi. Sınavların 11 günlük erişim süresi henüz dolmadan, yani süreç devam ederken sınav sırasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal ediliyor.
2 YIL SINAV YASAĞI
Edinilen bilgiye göre, sınavın başladığı 9 Aralık'tan bu yana kopya çektiği anlaşılan 60 bin öğrencinin sınavı iptal oldu. Bunun yanı sıra, sınavlara girmeye devam eden öğrencilerden kopya girişiminde bulunanlar da sistem tarafından anında tespit ediliyor ve sınavları geçersiz sayılıyor. Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm dersleri iptal edilen kopyacı öğrenciler, öğrenim çağı dışında olanlar hariç, 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.