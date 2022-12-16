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    • Eğitim
    • 16.12.2022 10:33
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    • 16.12.2022 10:33
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    MEB açıkladı! 2022 AÖL sınavı iptal mi edildi? AÖL sınavı yeniden mi yapılacak?

    AÖL sınavı iptal mi olacak sorusu yankılanırken, Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, 20 Aralık’ta sona erecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ilk 6 gününde kopya girişiminde bulunan 60 bin öğrencinin sınavını iptal etti.. Kopyacı öğrenciler, 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları’na alınmayacak.

    takvim.com.tr
    MEB açıkladı! 2022 AÖL sınavı iptal mi edildi? AÖL sınavı yeniden mi yapılacak?

    Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınavı'nda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

    AÖL SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

    AÇIK Öğretim Lisesi 1'inci dönem sınavları, çevrimiçi ortamda 9 Aralık'ta başladı ve 20 Aralık'a kadar devam edecek. Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini sınavlarına girdi. Sınavların 11 günlük erişim süresi henüz dolmadan, yani süreç devam ederken sınav sırasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal ediliyor.

    2 YIL SINAV YASAĞI

    Edinilen bilgiye göre, sınavın başladığı 9 Aralık'tan bu yana kopya çektiği anlaşılan 60 bin öğrencinin sınavı iptal oldu. Bunun yanı sıra, sınavlara girmeye devam eden öğrencilerden kopya girişiminde bulunanlar da sistem tarafından anında tespit ediliyor ve sınavları geçersiz sayılıyor. Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm dersleri iptal edilen kopyacı öğrenciler, öğrenim çağı dışında olanlar hariç, 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.

        BAKANLIK ANBEAN İZLİYOR

        Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın uygulandığı sistem üzerinden her öğrencinin sınavdaki hareketini rahatlıkla görüntüleyip, tespit edebiliyor. Yani, sınav sistemi üzerinden kaç öğrencinin hangi dersin sınavına girdiği, hangi sınavları bitirdiği ve hangi sınavda ne kadar süre kaldığı takip edilebiliyor. Ayrıca sınav esnasında, öğrencinin bilgisayar ekranında yaptığı tüm işlemler, yine sınav sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor. Öğrenci, başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaparsa, söz konusu öğrencinin sınavı anında iptal ediliyor. Bakanlık, sınav sorularını internet üzerinden paylaşan ve kopya çektiği anlaşılan öğrencilerin sınavları hakkında da gerekli işlemleri yapıyor.
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