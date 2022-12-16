KPSS 4502, 4524, 4525, 7300, 3149 nitelik kodları ne demek, ne anlama geliyor? ÖSYM NİTELİK KODU SORGULAMA || KPSS 2022/12 Tarım ve Orman Bakanlığı kadro ve branş dağılımı

NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Aşağıdaki örneklerdeki gibidir.

4431 NİTELİK KODU: İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.