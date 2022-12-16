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    • Eğitim
    • 16.12.2022 12:46
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    • 16.12.2022 12:46
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    KPSS 4502, 4524, 4525, 7300, 3149 nitelik kodları ne demek, ne anlama geliyor? ÖSYM NİTELİK KODU SORGULAMA || KPSS 2022/12 Tarım ve Orman Bakanlığı kadro ve branş dağılımı

    Tarım Bakanlığı personel alımı sonrası nitelik koları merak edilmeye başlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar araında KPSS nitelik kodları yer aldı. Peki, 4502, 4524, 4525, 7300, 3149 nitelik kodları nedir, ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KPSS 4502, 4524, 4525, 7300, 3149 nitelik kodları nedir?

    Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımına yönelik tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'ye elektronik ortamda giriş yaparak KPSS/13 tercih kılavuzuna erişim sağlayabilir, tercih işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

    TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA 4502, 4524, 4525 VE 7300 NİTELİK KODU NEDİR?

    Tarım Bakanlığı 2022 yılı sözleşmeli 1200 kamu perosneli alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasının ardından en merak edilen konu , nitelik kodlarının anlamlaır oldu.

    En az lise mezunları arasından yapılacak 1200 personel alımında başvuruya ilişkin bilgiler ösym üzerinden duyuruldu. İşte nitelik kodlarının anlamları:

    4502 nitelik kodu ne demek: İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak

    4524 nitelik kodu ne demek: İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.

    4525 nitelik kodu ne demek: İstatistik veya Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak

    3149 nitelik kodu ne demek: Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden mezun olmak

    7300 nitelik kodu ne demek: Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

        NİTELİK KODU NEDİR?

        Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Aşağıdaki örneklerdeki gibidir.

        4431 NİTELİK KODU: İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.

        7322 NİTELİK KODU: Başvurma Özel Şartları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

        7247 NİTELİK KODU: Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

        4421 NİTELİK KODU: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden mezun olmak.

        4099 NİTELİK KODU: Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezu

        TARIM VE ORMAN BAKNALIĞI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        KPSS 2022/13 ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı.

        Tercih başvurusunda bulunan adaylar ÖSYM AİS üzerinden giriş yaparak tercihlerini tamamlayabilecek. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir. Başvuru ücreti ise 30 TL.

            TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

            Toplamda 1.200 Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

            Büro Personeli 304
            Koruma ve Güvenlik Görevlisi 267
            Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 201
            Ziraat Mühendisi 167
            Veteriner Hekim 107
            Destek Personeli (Şoför) 68
            Orman Muhafaza Memuru 48
            Gıda Mühendisi 14
            Harita Mühendisi 7
            Avukat 7
            Su Ürünleri Mühendisi 4
            Diğer Teknik Personel (Kimyager) 3
            Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 1
            Ziraat Teknisyeni 1
            Sağlık Teknikeri 1
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            Haberler Eğitim KPSS 4502, 4524, 4525, 7300, 3149 nitelik kodları ne demek, ne anlama geliyor? ÖSYM NİTELİK KODU SORGULAMA || KPSS 2022/12 Tarım ve Orman Bakanlığı kadro ve branş dağılımı
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