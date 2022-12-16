KPSS 4502, 4524, 4525, 7300, 3149 nitelik kodları ne demek, ne anlama geliyor? ÖSYM NİTELİK KODU SORGULAMA || KPSS 2022/12 Tarım ve Orman Bakanlığı kadro ve branş dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımına yönelik tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'ye elektronik ortamda giriş yaparak KPSS/13 tercih kılavuzuna erişim sağlayabilir, tercih işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA 4502, 4524, 4525 VE 7300 NİTELİK KODU NEDİR?
Tarım Bakanlığı 2022 yılı sözleşmeli 1200 kamu perosneli alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasının ardından en merak edilen konu , nitelik kodlarının anlamlaır oldu.
En az lise mezunları arasından yapılacak 1200 personel alımında başvuruya ilişkin bilgiler ösym üzerinden duyuruldu. İşte nitelik kodlarının anlamları:
4502 nitelik kodu ne demek: İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak
4524 nitelik kodu ne demek: İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.
4525 nitelik kodu ne demek: İstatistik veya Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak
3149 nitelik kodu ne demek: Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden mezun olmak
7300 nitelik kodu ne demek: Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.