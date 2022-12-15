1.2.3. sınıf BİLSEM aday gösterilme işlemleri ne zaman? BİLSEM 1.sınıf soruları PDF 2022: BİLSEM 2022-2023 sınav takvimi!

BİLSEM tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirleme ve yerleştirme kılavuz yayınlandı. Peki, 1.2.3. sınıf BİLSEM aday gösterilme işlemleri ne zaman? İşte detaylar!
BİLSEM aday gösterilme işlemleriyle ilgili detaylar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM kayıtları ve sınav tarihleri konusunda detaylar yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. BİLSEM kılavuzuna göre, BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek.
Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak. Komisyonda yer alması gereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon, mevcut üyeler ile oluşturulacak. Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.
BİLSEM ADAY GÖSTERİLME İŞLEMLERİ 2022 NE ZAMAN?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.