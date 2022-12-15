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    • Haberler
    • 15.12.2022 16:46
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    • 15.12.2022 16:46
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    1.2.3. sınıf BİLSEM aday gösterilme işlemleri ne zaman? BİLSEM 1.sınıf soruları PDF 2022: BİLSEM 2022-2023 sınav takvimi!

    BİLSEM aday gösterilme işlemleri hakkında aramalar hız kazandı. BİLSEM kayıtları ve sınav tarihleri konusunda detaylar yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Kılavuza göre, BİLSEM öğrenci tanımlama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Peki, 1.2.3. sınıf BİLSEM aday gösterilme işlemleri ne zaman? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    1.2.3. sınıf BİLSEM aday gösterilme işlemleri ne zaman?

    BİLSEM tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirleme ve yerleştirme kılavuz yayınlandı. Peki, 1.2.3. sınıf BİLSEM aday gösterilme işlemleri ne zaman? İşte detaylar!

    BİLSEM aday gösterilme işlemleriyle ilgili detaylar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM kayıtları ve sınav tarihleri konusunda detaylar yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. BİLSEM kılavuzuna göre, BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek.

    Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak. Komisyonda yer alması gereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon, mevcut üyeler ile oluşturulacak. Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.

    BİLSEM ADAY GÖSTERİLME İŞLEMLERİ 2022 NE ZAMAN?

    Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

        BİLSEM TAKVİMİ 2022-2023

        TARİH İŞLEM

        05-09 Aralık 2022: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

        12-16 Aralık 2022: Bilgilendirme toplantılarının yapılması

        19-30 Aralık 2022: Gözlem formlarının doldurulması

        02-06 Ocak 2023: Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

        10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

        14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

        19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

        24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması

        02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi

        24 Nisan 2023- 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

        09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

        15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

        04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

        07-11 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

        14-18 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

        14-31 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
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        Haberler Haberler 1.2.3. sınıf BİLSEM aday gösterilme işlemleri ne zaman? BİLSEM 1.sınıf soruları PDF 2022: BİLSEM 2022-2023 sınav takvimi!
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