MEB 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2023/4 TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA ÖSYM

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Tercih sürecinin tamamlanmasından sonra gözler sonuçlara çevrildi. Peki MEB 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? İşte KPSS 2023/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM!
MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı KPSS 2023/4 terih sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS-2023/4 tercih sonuç ilanının nisan ayı içerisinde paylaşılması bekleniyor.
YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.