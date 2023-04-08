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    • Eğitim
    • 08.04.2023 10:24
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    • 08.04.2023 10:24
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    MEB 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2023/4 TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA ÖSYM

    MEB 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, KPSS 2023/4 tercih sonuçlarına nasıl bakılır soruları, MEB 5 bin personel alımı tercihinde bulunan adaylar tarafından sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı sonuçları için gözler ÖSYM açıklamasında. KPSS MEB tercih işlemleri ÖSYM tarafından 24-30 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Peki son dakika bir gelişme var mı? İşte detaylar...

    KPSS 2023/4 TERCİH SONUÇLARI

    Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Tercih sürecinin tamamlanmasından sonra gözler sonuçlara çevrildi. Peki MEB 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? İşte KPSS 2023/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM!

    MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı KPSS 2023/4 terih sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS-2023/4 tercih sonuç ilanının nisan ayı içerisinde paylaşılması bekleniyor.

    YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

        Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

        BRANŞ DAĞILIMI

        Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.
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        Haberler Eğitim MEB 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2023/4 TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA ÖSYM
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