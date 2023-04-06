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    • Eğitim
    • 06.04.2023 14:45
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    • 06.04.2023 15:01
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    ALES sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? Sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM giriş belgesi sorgula! ALES sınavı ne zaman?

    Son dakika haberine göre 2023 ALES/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav giriş belgelerini alabilecek. Peki ALES sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? ALES sınavı ne zaman? İşte ÖSYM giriş belgesi sorgula ekranı ve diğer detaylar...

    ÖSYM duyurdu! ALES sınav yerleri açıklandı!

    ALES/1 sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır sorusu, ÖSYM'nin son dakika duyurusunun akabinde sıkça araştırılmaya başlandı. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES/1) giriş belgeleri yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından uygulanacak sınava az bir süre kala giriş yerleri açıklandı. Peki ALES sınavı ne zaman? ÖSYM giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

    ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

    Son dakika eğitim haberleri... ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

    👉ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

    ALES SINAVI NE ZAMAN?

    ALES sınavı 16 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.

        SINAV GÜNÜ ADAYLARIN BULUNDURMASI YASAK EŞYALAR

        Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla;

        kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz

        toplu iğne, kâğıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,

        fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

        Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.
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        Haberler Eğitim ALES sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? Sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM giriş belgesi sorgula! ALES sınavı ne zaman?
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