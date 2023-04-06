ALES/1 sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır sorusu, ÖSYM'nin son dakika duyurusunun akabinde sıkça araştırılmaya başlandı. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES/1) giriş belgeleri yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından uygulanacak sınava az bir süre kala giriş yerleri açıklandı. Peki ALES sınavı ne zaman? ÖSYM giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Son dakika eğitim haberleri... ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
ALES sınavı 16 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.