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    • Haberler
    • 08.04.2023 17:53
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    • 08.04.2023 17:53
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    YDS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? YDS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan? Baraj puanı kaç?

    YDS sınavı hakkında aramalar hız kazandı. 9 Nisan Pazar günü düzenlenecek YDS'de binlerce öğrenci başarılı olmak için ter dökecek. Sınav sonrasında ise en çok merak edilen konulardan birisi 'YDS kaç net kaç puan yapar' olacak. Peki; YDS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? YDS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan? Baraj puanı kaç? İşte detaylar...

    YDS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023?

    2023 düzenlenecek YDS sınavı 9 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Sınava az bir süre kala öğrenciler de YDS kaç net kaç puan yapar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; YDS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? YDS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan? Baraj puanı kaç? İşte detaylar...

    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS-1) 9 Nisan Pazar günü 133 bin 91 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 4 Mayıs tarihinde açıklanacak.

    77 ilde yapılacak YDS için 463 bina, 5 bin 601 salon kullanılacak. Sınav, 83 sınav merkezinde saat 10:15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

    ADAY SAYISI ARTTI
    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Bu yıl YDS'nin birincisine başvuran aday sayısı geçen yıla göre yaklaşık 20 bin kişi artmış durumda. Adayların mağduriyet yaşamaması ve sınav güvenliği için artan aday sayısına oranla sınav görevli sayısını da artırıyoruz. Bu yıl sınavda 19 bin 404 kişi görev alacak. Bu sayı geçen yıla göre 421 kişi daha fazla" dedi.

    SINAV 20 DİLDE UYGULANACAK
    Ersoy, sınava katılacak adaylara başarı, sınav görevlilerine de kolaylıklar dileyerek, "YDS-1'i 20 dilde uygulayacağız. En fazla aday 117 bin 386 ile İngilizce dilinde sınava katılacak. 8 bin 555 aday Arapça, 4 bin 380 aday Almanca dillerinde sınava katılacak" ifadelerini kullandı.

        YDS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        YDS, çoğu ÖSYM sınavının aksine YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Bu sebepten dolayı da eğer yapamadığınız bir soru varsa yüzde 20 ihtimal doğru yapma şansınız var; yani soruları boş bırakmamanız her koşulda sizin lehinize olacaktır.

        YDS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

        Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

        90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

        80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

        70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

        60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

        50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

        Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.
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