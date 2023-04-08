2023 düzenlenecek YDS sınavı 9 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Sınava az bir süre kala öğrenciler de YDS kaç net kaç puan yapar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; YDS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? YDS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan? Baraj puanı kaç? İşte detaylar...
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS-1) 9 Nisan Pazar günü 133 bin 91 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 4 Mayıs tarihinde açıklanacak.
77 ilde yapılacak YDS için 463 bina, 5 bin 601 salon kullanılacak. Sınav, 83 sınav merkezinde saat 10:15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.
ADAY SAYISI ARTTI
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Bu yıl YDS'nin birincisine başvuran aday sayısı geçen yıla göre yaklaşık 20 bin kişi artmış durumda. Adayların mağduriyet yaşamaması ve sınav güvenliği için artan aday sayısına oranla sınav görevli sayısını da artırıyoruz. Bu yıl sınavda 19 bin 404 kişi görev alacak. Bu sayı geçen yıla göre 421 kişi daha fazla" dedi.
SINAV 20 DİLDE UYGULANACAK
Ersoy, sınava katılacak adaylara başarı, sınav görevlilerine de kolaylıklar dileyerek, "YDS-1'i 20 dilde uygulayacağız. En fazla aday 117 bin 386 ile İngilizce dilinde sınava katılacak. 8 bin 555 aday Arapça, 4 bin 380 aday Almanca dillerinde sınava katılacak" ifadelerini kullandı.