YDS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? YDS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan? Baraj puanı kaç?

ADAY SAYISI ARTTI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Bu yıl YDS'nin birincisine başvuran aday sayısı geçen yıla göre yaklaşık 20 bin kişi artmış durumda. Adayların mağduriyet yaşamaması ve sınav güvenliği için artan aday sayısına oranla sınav görevli sayısını da artırıyoruz. Bu yıl sınavda 19 bin 404 kişi görev alacak. Bu sayı geçen yıla göre 421 kişi daha fazla" dedi.

SINAV 20 DİLDE UYGULANACAK

Ersoy, sınava katılacak adaylara başarı, sınav görevlilerine de kolaylıklar dileyerek, "YDS-1'i 20 dilde uygulayacağız. En fazla aday 117 bin 386 ile İngilizce dilinde sınava katılacak. 8 bin 555 aday Arapça, 4 bin 380 aday Almanca dillerinde sınava katılacak" ifadelerini kullandı.